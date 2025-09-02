Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare
Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare
För att möta efterfrågan på våra tjänster söker vi nu en Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare.
Vi söker dig som vill vara med på vår resa och säkerställa att våra mätprojekt fungerar effektivt samt med hög kvalitet, både nu och i framtiden.Pevan är en aktör inom mätningstjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Våra uppdragsgivare är idag små och stora byggentreprenörer, kommuner samt privata aktörer. Hos oss förenas teknisk kompetens med hög servicekänsla och stark gemenskap mellan kollegor. Vi är ett familjärt företag där engagemang och samarbete driver oss framåt.
Mer om rollen
I rollen som Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare kommer du att ha en operativ funktion i projekten. Din huvuduppgift blir att utföra inmätningar och utsättningar på bygg- och anläggningsprojekt. Därefter säkerställa korrekt dokumentation och leverans till kunden.
Du kommer att ingå i ett team bestående av erfarna mättekniker och mätchefer. Hos oss får du möjlighet att utveckla arbetssätt och bidra med din kompetens i olika projekt.
Dina ansvarsområden
Utföra inmätningar och utsättningar på bygg- och anläggningsprojekt.
Skapa underlag för relationshandlingar.
Sammanställa, göra enklare mängdberäkningar, leverera data och dokumentation samt uppföljning till kunder.
Planera och koordinera med kunder och interna team.
Bidra till bibehållen kundnöjdhet samt utveckling av nya arbetssätt.
För att lyckas i rollen
Vi söker en positiv, strukturerad, noggrann och analytisk person som trivs med att arbeta både självständigt samt i team. Du är lösningsorienterad, har en hög servicekänsla och vill bidra till att våra kunder alltid får professionella samt korrekta mätningar.
Vi erbjuder dig
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö i ett företag med tillväxt.
Möjlighet att utvecklas och växa i rollen tillsammans med oss.
En arbetsplats där din insats gör skillnad.
Ett familjärt team med stor kompetens inom bygg- och anläggningsmätning.
Kontinuerlig kompetensutveckling.
En arbetsgivare som respekterar balans mellan arbete och privatliv.
Generösa förmåner.
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet som mättekniker inom bygg- och anläggning.
Har erfarenhet av inmätning, utsättning samt att skapa relations underlag och handlingar.
Är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga.
Är van vid att arbeta kvalitativt med både små och stora byggbolag samt privata beställare.
Är lösningsorienterad och har en positiv inställning till förändring.
Är välbekant med SBG-Geo, GeoPad och Leica-instrument.
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Har B-körkort och kunskap i Officepaketet (Word/Excel).
Meriterande:
Utbildning som mätingenjör.
Erfarenhet inom 3D-scanning
Erfarenhet av flygning med drönare.
Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Klicka på "Ansök här" för att söka tjänsten och delta i rekryteringsprocessen. Bifoga CV och gärna ett personligt brev. Observera att vi på grund av GDPR inte kan ta emot ansökningar via e-post. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.
I denna rekrytering samarbetar vi med The Next One 's konsult Cecilia Arbestål.
Vid frågor, vänligen kontakta oss på: career@pevan.se
Mer om Pevan
Pevan AB har sedan 2017 erbjudit tjänster inom alla typer av mätningar så väl stora som små bygg- och anläggningsprojekt. Våra uppdragsgivare är allt från stora byggentreprenörer och kommuner till privata aktörer. I mötet med varje uppdrags unika förutsättningar använder vi modern teknisk utrustning anpassat för den aktuella situationen.
En bra relation och långsiktigt samarbete är viktigt för oss. Vi anser att kontinuerlig kommunikation är essentiellt för att löpande kunna säkerställa kvalitet, effektivitet, ekonomi och miljöhänsyn i vårt arbete. Vår personal är serviceinriktade och jobbar proaktivt samt strävar efter att lösa kundens krav korrekt, säkert och snabbt. Utifrån detta kan våra kunder alltid förvänta sig bra mätningar och tydliga redovisningar. Läs gärna mer på www.pevan.se
