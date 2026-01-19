Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare
The Next One AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Next One AB i Stockholm
, Uppsala
, Örebro
, Linköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare
Vill du arbeta i ett företag som kombinerar teknisk kompetens, kvalitet och en familjär stämning? Vi växer och söker nu en Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare, som vill vara med och bidra till att våra projekt håller hög kvalitet i varje steg.
Hos Pevan får du inte bara ett utvecklande jobb inom bygg- och anläggningsmätning. Du får också trygga villkor och generösa förmåner som extra pensionsavsättning, högt friskvårdsbidrag och matkort.
Pevan är en aktör inom mätningstjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Våra uppdragsgivare är både små och stora byggentreprenörer, kommuner samt privata aktörer. Hos oss förenas teknisk kompetens med hög servicekänsla och stark gemenskap mellan kollegor. Vi är ett familjärt företag där engagemang och samarbete driver oss framåt.
Mer om rollen
Som Mätingenjör / Mättekniker / Utsättare hos oss har du en viktig och operativ roll i våra projekt. Du ansvarar för att utföra inmätningar och utsättningar. Du säkerställer hög kvalitet i dokumentation och leverans till kund. Hos oss får du möjlighet att utveckla arbetssätt och bidra med din kompetens i de olika projekten.
Du ingår i ett team bestående av erfarna mättekniker och mätchefer. Arbetet är både självständigt och i nära samarbete med kollegor, projektledare samt kunder.
Dina ansvarsområdenUtföra inmätningar och utsättningar på bygg- och anläggningsprojekt.
Skapa underlag för relationshandlingar.
Sammanställa, göra enklare mängdberäkningar och leverera data samt dokumentation till kund.
Planera och koordinera med kunder samt interna team.
Bidra till att utveckla arbetssätt och säkerställa hög kundnöjdhet.
För att lyckas i rollen
Du är en positiv, strukturerad och lösningsorienterad person. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Med ett öga för detaljer tar du ansvar för ditt arbete.
För dig är det självklart att ha en hög servicekänsla gentemot kunder och kollegor. Du är engagerad, tycker om ordning och reda samt bidrar till en god laganda i gruppen.
Vi erbjuder digEn arbetsplats där trygghet, utveckling och trivsel står i fokus.
Extra pensionsavsättning. Vi investerar i din framtid!
Högt friskvårdsbidrag och matkort.
Modern teknisk utrustning och effektiva arbetsverktyg.
Kontinuerlig kompetensutveckling.
Balans mellan arbete och privatliv.
Ett team med stark gemenskap där din insats märks och uppskattas.
Vi söker dig somHar flera års erfarenhet som mättekniker inom bygg- och anläggning.
Har erfarenhet av inmätning, utsättning samt att skapa relationsunderlag och handlingar.
Är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga.
Är van vid att arbeta kvalitativt med både små och stora byggbolag samt privata beställare.
Är lösningsorienterad och har en positiv inställning till förändring.
Är van vid att arbeta med SBG-Geo, GeoPad och Leica-instrument .
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Har B-körkort och kunskap i Office (Word/Excel).
Meriterande:
Utbildning som mätingenjör.
Erfarenhet inom 3D-scanning.
Erfarenhet av drönarflygning.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar kandidater löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Klicka på knappen "Ansök här" för att söka tjänsten och vara med i rekryteringsprocessen. Bifoga gärna ditt CV och ett personligt brev.
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.
I denna rekrytering samarbetar vi med The Next One 's konsult Cecilia Arbestål.
Vid frågor, vänligen kontakta oss på: career@pevan.se
Mer om Pevan
Pevan AB har sedan 2017 erbjudit mätningstjänster för alla typer av bygg- och anläggningsprojekt. Våra kunder består av både stora byggentreprenörer, kommuner och privata aktörer. Med modern utrustning och hög kompetens levererar vi mätningar med fokus på kvalitet samt service.
Vi värdesätter långsiktiga relationer med både kunder och medarbetare. Vår arbetskultur präglas av engagemang, samarbete och trygghet. Läs gärna mer på: www.pevan.se
Sökord: mättekniker, mätingenjör, mätchef, ingenjör, bygg, anläggning, byggbolag, anläggningsmätning, mätningsteknik, inmätning, utsättning, relationsunderlag, sbg geo, geopad, leica, drönare, drönarflygning, scanning, 3d-scanning, stockholm, sthlm, södra sthlm, södra stockholm, norra sthlm, norra stockholm, rekrytering, lediga jobb, jobb i stockholm, jobb, job, karriär, career, medarbetare, pevan, thenextone Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Next One AB
(org.nr 559154-1338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Next One Jobbnummer
9691739