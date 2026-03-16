Materielredogörare Till Flygbassäkerhetskompaniet
Materielredogörare till Flygbassäkerhetskompaniet
Vill du bli en nyckelspelare i kompaniledningen och vara en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klara varje utmaning?
Försvarsmakten befinner sig i en tillväxtfas och mycket tyder på att denna inte kommer att avstanna i närtid. Volymen av såväl anställd som värnpliktig personal ska öka under kommande år och för att möta tillväxten av i synnerhet värnpliktig personal vid Blekinge Flygflottilj söker vi nu dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra till Sveriges säkerhet i en osäker tid.
Om Flygbassäkerhetskompaniet
Kompaniets huvuduppgifter är att upptäcka, lokalisera, identifiera samt motverka säkerhetshotande verksamhet mot F17 och flygvapnets skyddsvärden. Kompaniet består av en kompaniledning samt fyra plutoner som nyttjar hundar, tekniska sensorer, fordon samt olika typer av vapensystem för att lösa uppgiften. Kompaniet bedriver även militär grund- och befattningsutbildning. Utöver detta löser kompaniet årligen diverse beredskapsuppgifter samt bedriver övning och utbildning med vår kontinuerligt, tidvis samt pliktade personal.
För närvarande finns befattningen på 26.Grundutbildningskompaniet men då vi står inför en omorganisation kommer den framöver att flyttas över till det nybildade 31.Flygbassäkerhetskompaniet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I ditt arbete som materielredogörare vid Flygbassäkerhetskompaniet är din huvudsakliga arbetsuppgift att stödja teknisk chef och kvartermästare med vidmakthållandet av kompaniets materiel och säkerställa att denna är tillgänglig för kompaniets verksamhet. Du kommer tillse att kompaniets materiel hämtas och lämnas vid rätt underhållsinstans, stödja med administration av behovssättning och flytt av materiel i Försvarsmaktens datorsystem, enklare lagerarbete och till viss del även utföra underhåll på vissa materielsystem. I uppgifterna ingår också att stödja kompaniet med hantering av produkter som omfattas av BVKF (brand- och explosionsfara, vattenförorening samt kemisk hälsopåverkan från brandfarliga varor).
Du kommer utgöra kompaniets brandskyddsombud vilket innebär rutinmässiga kontroller av brandskyddet inom kompaniets lokaler och vid behov upprätta felanmälan, genomföra uppföljningar samt utgöra kontaktperson mot lokalvården.
Tjänsten innebär krigsplacering på kompaniet samt tjänstgöring på annan ort under korta perioder vid exempelvis övning och utbildning.
Tjänstehundar förekommer i lokalerna.
Kvalifikationer
- Gymnasieexamen med godkänt slutbetyg
- Körkort B, manuell växellåda
- Svensk medborgare
Meriterande
- Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-stödsystem PRIO
- Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom logistik, lagerhantering, teknisk tjänst, vaktmästeri, administratör eller motsvarande tjänster som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
- Tidigare erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten.
- God datorvana med erfarenhet att jobba i Officepaket
- Genomfört värnplikt eller GMU
Personliga egenskaper
Vi söker dig med personliga egenskaper som präglas av stor noggrannhet, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan arbeta i olika tidstempo utan problem att växla däremellan och kan hantera en stor mängd information och alternera mellan olika arbetsmoment under dagen. Du förvaltar befintligt arbete och arbetsmetoder men är inte främmande för att utvecklas genom att se och identifiera förbättringsområden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månader.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: dagtid under vardagar. Tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer. Deltagande i övningsverksamhet kan innebära resor och arbetet kan tidvis bedrivas under andra tider än ordinarie arbetstid.
Befattningsnivå: Civil
Arbetsort: Ronneby
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Om du saknar militär utbildning kommer du få genomföra grundläggande soldatutbildning (GSU) för att kunna verka i krigsbefattning under alla beredskapsgrader.
Upplysningar om befattningen & rekryteringsprocessen:
Kompanichef Kapten Markus Dolama, telefon 070-602 76 81, email markus.dolama@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-05. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Fackliga företrädare
Hans Bergvall, OFR/O tel. 070-949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S tel. 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO tel. 073-422 23 40, Chatrine Larsson, SACO tel. 070-661 84 37
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
