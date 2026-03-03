Materials and Chemical Laboratory Engineer
Afry AB / Gruv- och metallurgijobb / Trollhättan Visa alla gruv- och metallurgijobb i Trollhättan
2026-03-03
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Stenungsund
, Alingsås
, Munkedal
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-03-03Beskrivning av jobbet
För kunds räkning i Trollhättan, söker vi en materialingenjör till ett material- och kemilaboratorium som arbetar med allt från forskning och utveckling till produktionsstöd och problemlösning. Här får du en bred och varierande roll där du bidrar till analyser, förbättringsarbete och tekniska utredningar i nära samarbete med både interna och externa kunder.
Som materialingenjör arbetar du med kemiska analyser och materialutvärderingar samt stöttar deras processer genom ett nära samarbete med operatörer och tekniska specialister. Du bidrar både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekt kopplade till nya metoder, kapabilitet och kvalitet.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen är (bland andra):
Förbereda och analysera vätskor och olika material såsom pulver, plaster och metaller.
Dokumentera resultat och skriva tekniska rapporter.
Samarbeta med processoperatörer inom exempelvis ytbehandling, testceller och verkstäder.
Delta i utveckling av nya testmetoder, validering, säkerhetsarbete och kapabilitetsstudier.
Skapa och granska rutiner inom kvalitets- och ledningssystem.Kvalifikationer
Med dig har du:
En ingenjörsutbildning inom kemi eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av laboratoriearbete.
God förståelse för kemikalieanalys.
Vana att arbeta med IT-verktyg som MS Office och gärna laboratorierelaterade system.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du:
Analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten.
Teamorienterad, flexibel, med en positiv personlighet.
Det är meriterande om du:
Har kännedom om industriella tillverkningsprocesser och materialteknik.
Har erfarenhet av ackrediterade kvalitets- eller ledningssystem.
För att vara aktuell för denna tjänst behöver du genomgå en säkerhetsprövning med godkänt resultat, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Ytterligare information
Vår konsultgrupp inom Quality Engineering på AFRY erbjuder en mångfald bland kollegor med olika specialistområden, en bredd på uppdrag och en möjlighet att själv utvecklas åt det håll man vill!
AFRY är en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för samtliga av våra medarbetare. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor till att spela brädspel - det finns något för alla.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Har du frågor gällande tjänsten, kan du kontakta Service Market Area Manager Fredrik Videll på; fredrik.videll@afry.com
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kan du kontakta rekryterare Fanny Sjödell på; fanny.sjodell@afry.com
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Sista ansökningsdag är 31 mars. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF13892O". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9773891