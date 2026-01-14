Materialplanerare till UMS Skeldar i Linköping
2026-01-14
UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.Key words: Materialplanerare, Materialansvarig, Materialstyrning, Lager- och materialplanerare, Material Planner, Supply Planner, Production & Material Planner.Vi fortsätter att växa och söker ytterligare en Materialplanerare till vår produktionsavdelning!
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med nya kontrakt och ökade leveranser av våra helikoptrar och markstationer. Som Materialplanerare hos oss blir du en viktig del av ett team där kvalitet, teknik och engagemang står i fokus. Hos oss får du vara med och påverka hur vi bygger upp vår produktion - samtidigt som du bidrar till att leverera produkter i världsklass.Materialplanerare hos oss:
Du blir del av produktionsteamet som består av 18 personer med roller som logistiker, materialplanerare, produktionsplanerare och tekniker. Teamet har ett helhetsansvar för produktionen som innefattar planering och byggnation av helikoptrar samt markstationer.
I rollen som Materialplanerare ansvarar du för att lägga upp arbetsordrar till produktionen och se till att det finns material till kommande arbetsordrar. För att lyckas med detta har du ett nära samarbete med Produktionsplanerare och Inköpare.
I rollen som Materialplanerare kommer du att:
Hantera och följa upp materialtillgänglighet på produktionsorder, genom att kontinuerligt säkerställa att rätt material finns på plats för att produktionen ska kunna utföras enligt plan
Förbereda och lägga upp materialbehov i ERP-systemet, så att inköpsavdelningen får korrekta och aktuella underlag för sina beställningar
Stötta organisationen i materialrelaterade frågor, vilket innebär nära samarbete med både inköp och produktion för att lösa avvikelser och säkerställa ett smidigt materialflöde
Säkerställa att planeringsparametrar och masterdata är korrekta i ERP-systemet, för att skapa en tillförlitlig och effektiv materialplanering
Bidra till och driva förbättringsarbete inom material- och produktionsplanering, genom att identifiera utvecklingsmöjligheter och medverka i processförbättringar.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Därför söker vi efter dig som kan stå på dig i situationer där det behövs för att säkerställa att dina arbetsuppgifter drivs framåt. Du är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en YH-utbildning inom Supply Chain Management, logistik eller annat relevant område och minst ett års arbetslivserfarenhet, alternativt att du har minst 3 års arbetslivserfarenhet från liknande roll. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta i någon form av ERP system och Officepaketet. Det är meriterande du har erfarenhet av att arbeta med en komplex produkt eller om du besitter kunskap inom materialplanering eller flygteknik.
Tjänsten ställer krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Resor: Förekommer i tjänsten
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
