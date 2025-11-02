Materialplanerare till Regionservice i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du verkligen bidrar till samhällsnytta? Då har du hittat rätt! Hos oss på Regionservice i Region Skåne får du arbeta i hjärtat av en verksamhet som påverkar tusentals människors liv varje dag. Som servicepartner till hälso- och sjukvården spelar vi en avgörande roll för att vården ska kunna leverera trygg, säker och effektiv patientvård. Vårt arbete med logistik, flöden och leveranser är en nyckel för att vårdens alla delar ska fungera smidigt.
Regionservice befinner sig just nu i en spännande utvecklingsfas där vi satsar stort på innovation, smarta lösningar och förbättrade arbetssätt. Tillsammans bygger vi en modern och hållbar serviceorganisation för vårdens bästa.
Regionservice vision är - En bättre partner för vården!
Och det bästa? Du blir en del av Region Skåne en av Sveriges största arbetsgivare med över 36 000 medarbetare. Här erbjuds du trygghet, utvecklingsmöjligheter och en chans att påverka på riktigt.Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Här erbjuder vi dig ett spännande och varierat arbete i en verksamhet som är under ständig utveckling för att möta vårdens och myndigheters krav. Det finns stor möjlighet att forma såväl arbetssätt som rollen och viss processutveckling initialt för att sedan axla rollen som materialplanerare fullt ut.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Ansvara för att säkerställa leveranssäkerhet.
• Delta i produktlanseringar och utfasningar.
• Ansvara för följande nyckeltal: servicenivå, svinn och lagertäckning med mera.
• Ansvara för eskalering av frågor vid leverans- eller produktionsproblem.
• Göra orsaksanalys av svinn och servicenivå på veckobasis samt daglig rapportering av servicenivå och svinn.
• Vara en aktiv del i att förbättra processer både mellan avdelningar och internt inom Region Skåne.
• Delta i både stora och små projekt och bidra med förbättringsarbete.
• Underhålla inköps- och planeringsparametrar i vårt ERP-system
• Vara en central del av ERP implementeringen som superuser, (SME) eller liknande.
I denna centrala roll inom Region Skåne är det viktigt att du bygger ett nätverk och upprätthåller nära kontakt med andra funktioner såsom lager, 3PL, distribution, kundservice, produktion, transport samt andra interna och externa intressenter.Kvalifikationer
Du har ett starkt personligt driv och en förmåga att skapa samsyn över organisatoriska gränser samtidigt som du levererar resultat med tydlig affärsnytta. Med en praktisk, lösningsorienterad inställning och ett flexibelt tankesätt tar du dig an både vardag och förändring med energi och struktur. Du trivs i en miljö där innovation, tillväxt och högt tempo går hand i hand, och du inspirerar andra genom ditt sätt att leda, agera och driva förändring framåt. Med en stark förmåga att bygga lag och en empatisk inställning har du visat att du kan förvandla idéer till praktiska åtgärder, vilket bidrar till organisationens utveckling på ett meningsfullt sätt.
Gällande den formella kompetensen så har du en relevant universitet- eller högskoleutbildning inom exempelvis Supply Chain Management alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har sedan tidigare arbetat som materialplanerare och har stor vana av att jobba i affärssystem. Eftersom arbetet kräver skriftlig likväl som muntlig kommunikation behöver du behärska svenska och engelska väl i både tal och skrift.
För oss är det viktigt att du delar och lever Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande samt omtanke och respekt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
