Materialplanerare till ABB Smart Power
ABB AB / Logistikjobb / Västerås Visa alla logistikjobb i Västerås
2026-03-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABB AB i Västerås
, Eskilstuna
, Sollentuna
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare - och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till: Planning & Fulfillment Manager
Din roll och ditt ansvarsområde
Ta chansen att bli en nyckelspelare i teamet för Planning & Fulfillment inom ABB Smart Power. Vi söker en engagerad och driven materialplanerare som vill bidra till ett starkt och lösningsorienterat team.
I den här rollen trivs du i en dynamisk miljö med stor variation på uppgifter och högt tempo. Du är flexibel, gillar förändring och motiveras av att ingen dag är den andra lik. Du arbetar gärna både med externa parter som leverantörer och speditörer, och tvärfunktionellt internt. Rollen innebär många kontaktytor där du bland annat säkerställer rätt prioriteringar och hanterar olika typer av förändringar i materialflödet.
För att lyckas är det viktigt att du är en tydlig och trygg kommunikatör som inte tvekar att ta dialoger med leverantörer, exempelvis vid bristsituationer. Det är också en fördel om du arbetar strukturerat och har en god förmåga att hantera siffror och dataanalys. Du ansvarar för att köpa in material till vår produktion och säkerställa hög materialtillgänglighet samt rätt dimensionerade säkerhetslager. Du arbetar aktivt med en portfölj av leverantörer där du följer upp öppna order, prognossäkerhet och leveransförmåga. Utöver detta kommer du att driva och delta i olika förbättringsinitiativ. Rollen är nära kopplad till produktionen och kräver därför närvaro på plats varje arbetsdag.
Kvalifikationer för rollen
Universitetsexamen inom relevant område eller minst 2 års erfarenhet av operativt inköp eller motsvarande roll.
Stark problemlösningsförmåga och en öppensinnad attityd som trivs i en dynamisk miljö där dagarna varierar.
Mycket goda muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, med förmåga att formulera och presentera tydlig och begriplig information för kollegor, leverantörer och övriga intressenter.
God analytisk förmåga och vana att använda data för att fatta välgrundade beslut.
Erfarenhet av Microsoft Excel.
Meriterande: erfarenhet av produktionsplanering, SAP och Power BI.
Mer om oss
ABB Smart Power tillhandahåller energidistributionslösningar för datacenter, industri- och tillverkningsanläggningar, kritisk infrastruktur och kommersiella byggnader. Avdelningens tekniska team ha ett nära samarbete med branschpartners och leverera avancerade lösningar som stöder snabb tillväxt, omställningen och hållbarhetsmålen. Divisionens portfölj omfattar industriella strömbrytare, lågspänningssystem, motorstartapplikationer och säkerhetsanordningar som strömbrytare och reläer. Dess Power Protection-enhet stöder världens största datacenterföretag med avancerade energieffektiva UPS-lösningar. Divisionens ABB AbilityTM Energy Manager tillhandahåller en skalbar och lättanvänd plattform som hjälper organisationer att spara energi och minska CO2-utsläppen.
Rekryterande chef Jemima Widforss, +46 72 203 57 53, svarar gärna på dina frågor kring tjänsten. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Senad Hujic, +46 730 88 30 06; Ledarna: Lenny Larsson, +46 706 32 85 47; Unionen: Johan Lundström +46 730 77 03 66. Övriga frågor ställs till Talent Partner Medina Jakupovic, +46 72 464 46 98.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 7 april. Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi värdesätter människor med olika bakgrund. Kan det här vara ditt nästa steg? Ansök idag eller besök www.abb.com
för att läsa mer om oss och se hur vår teknologi påverkar världen.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://www.abb.com/global/en
Motorgränd 20 (visa karta
)
721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås, Motorgränd 20 Jobbnummer
9820036