Materialkoordinator till Saab i Linköping!
Vill du arbeta i en central roll där du får ta stort ansvar för materialflöden, leveranssäkerhet och samordning inom produktion? Vi söker nu en materialkoordinator till Saab i Linköping som vill vara med och säkerställa effektiva flöden och leveranser i en dynamisk och tekniskt avancerad verksamhet.
För den här tjänsten kommer du bli anställd hos Poolia och arbeta som konsult.
Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Startdatum planeras till den 1 maj 2026 och sträcker sig ett år med chanser till förlängning.
Om tjänsten
Som materialkoordinator ansvarar du för uppföljning av materialflöden och leveransprognoser till produktion. Du har en samordnande funktion mellan planering, produktion, inköp och andra intressenter, där du säkerställer att kritiska artiklar levereras i rätt tid.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Följa upp materialtillgång och leveransprognoser.
• Prioritera körordning internt för att möta produktions- och kundbehov.
• Presentera övergripande materialstatus för interna intressenter.
• Identifiera och märka akuta artiklar i affärssystem.
• Initiera och driva åtgärder vid leveransavvikelser.
• Kravställa interna funktioner såsom produktion, inköp och kvalitet vid avvikelser.
• Analysera materialbrister och följa upp trender.
• Arbeta proaktivt för att minimera bristsituationer.
• Säkerställa att materialflöden är synkroniserade och optimerade.
• Samarbeta nära produktion, planering och inköp för att säkra leveranser.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, driven och har förmåga att både se helheten och arbeta detaljerat.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har relevant högskoleutbildning inom logistik, planering, inköp eller motsvarande erfarenhet.
• Har erfarenhet av arbete inom produktion, logistik eller supply chain.
• Är självgående och trygg i att fatta beslut samt kravställa andra.
• Har god samarbetsförmåga och trivs i en koordinerande roll.
• Har mycket goda kunskaper i Excel.
• Behärskar engelska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande).
• Har erfarenhet av affärssystem, exempelvis IFS eller liknande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en stark analytisk förmåga, ett kritiskt och lösningsorienterat tänkande samt förmåga att skapa goda samarbeten med både interna och externa parter.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Platensgatan 8 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Madelene Ekström madelene.ekstrom@poolia.se Jobbnummer
9840155