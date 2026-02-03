Materialhanterare (sommarvikarie)
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Läs gärna mer på www.apl.se
Tjänsten Vi söker sommarvikarier till vår materialhantering för sommaren 2026. Hos oss arbetar du med plock och packning av läkemedel, terminalarbete, utlastning och godsmottagning. Vissa arbetsområden kräver truckkort, men det är inget krav - däremot ett plus.
Materialhanteringen ingår i enheten Supply Chain, som ansvarar för att förse våra tillverkande avdelningar med insatsmaterial samt säkerställa utleverans av färdiga produkter. Vid anläggningen i Göteborg tillverkas extemporeläkemedel som packas och distribueras till apotek och sjukhus via Tamro.
Arbetstiderna är måndag - fredag kl. 08:00-16:30 och tjänsten är placerad i Sankt Jörgen, Göteborg.
Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta så många veckor som möjligt under perioden v 23 - v 35. Introduktion planeras in sporadiskt under maj månad och tillträde sker enligt överenskommelse.
Efter sommaren finns möjlighet att tjänsten övergår i en timanställning, vilket gör rollen extra attraktiv för dig som vill arbeta extra vid sidan av studier - något vi ser som en fördel.
Kvalifikationer Vi söker dig som:
Är minst 18 år och har en pågående eller avslutad gymnasieutbildning.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har god fysisk förmåga då arbetet kan innebära tyngre lyft.
Har god datorvana och är snabblärd.
Kommunicerar bra med andra avdelningar och trivs med att arbeta i team.
Är målinriktad, noggrann, serviceinriktad och har förmåga att hantera stress på ett bra sätt.
Meriterande:
Erfarenhet av orderplock och lagerarbete.
Erfarenhet från läkemedelsbranschen.
Truckkort och truckvana (ej krav men ett plus).
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan: Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen.
För information: Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Michael Elgestål på 076-772 41 92 eller michael.elgestal@apl.se
.
Övrigt: Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt samt att vi utför en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
