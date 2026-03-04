Materialhanterare
Einarsson Recycling Consultant AB
2026-03-04
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Einarsson Recycling Consultant AB i Östhammar
Vi på Einarsson Recycling Consultant söker en person att stå vid våra transportband för att syna & sortera ut metaller, Inget krav på tidigare erfarenhet, du lärs upp på plats.
Bra egenskap är att vara noggrann, och trivs med ett arbete som är tungt.
B-körkort & egen bil är inget krav för tjänsten men behövs för att enkel kunna ta sig till & från anläggningen som ligger inne på hamnområdet i Hargshamn.
100% arbete sker på 4 dagar, det vill säga 07.00-19.00 Måndag-Onsdag & 07.00-16.00 Torsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: Marcus@erecycling.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan-Materialhanterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Einarsson Recycling Consultant AB
(org.nr 556886-0489)
Hamnvägen 1 (visa karta
)
742 50 HARGSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktion Hargshamn Kontakt
Marcus Johansson Marcus@erecycling.se Jobbnummer
9777361