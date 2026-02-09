Material Controller till fordonskund i Göteborg!
Vill du ha en nyckelroll i spännande projekt där rätt material på rätt plats i rätt tid är avgörande? Som Material Controller hos vår fordonskund blir du en viktig del av projektteamet och säkerställer ett smidigt materialflöde från leverantör till produktion.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och sträcker sig till sista augusti 2026.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Material Controller ansvarar för att säkra projektmaterial genom att samordna inköp från leverantörer och interna lager samt säkerställa leveranser i rätt tid till vår verkstad och andra platser. Rollen innebär ett nära samarbete med leverantörer, inköpare, konstruktörer och projektledare. En central del av arbetet är att följa upp, hantera och tydligt kommunicera materialstatus genom hela projektets livscykel.
Vem är du?
Vi söker dig som arbetar strukturerat och kommunikativt. Du tar dig an utmaningar med ett lösningsorienterat förhållningssätt och trivs med att arbeta i och navigera mellan flera digitala system och verktyg. I övrigt ser vi att du uppfyller följande krav:
Erfarenhet av en liknande roll i minst 2 år
Goda kunskaper inom Svenska och Engelska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet inom fordonsindustrin är mycket meriterande.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
