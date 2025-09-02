Mätchef
The Next One AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Next One AB i Stockholm
, Uppsala
, Örebro
, Linköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Mätchef
För att möta ökad efterfrågan på våra tjänster utökar vi vårt team med en till Mätchef. I denna tjänst kommer du att leda mätteknikerna, planera projekt och säkerställa att våra mätuppdrag utförs med hög kvalitet samt tillförlitlighet.
Pevan är en etablerad aktör inom mätningstjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Våra uppdragsgivare är idag små och stora byggentreprenörer, kommuner samt privata aktörer. Hos oss förenas teknisk kompetens med hög servicekänsla och ett familjärt, engagerat arbetsklimat där samarbetet mellan kollegor står i fokus.
Mer om rollen
Som en av två Mätchefer kommer du att leda och coacha teamet av mättekniker. Du planerar och fördelar arbetsuppgifter, säkerställer att projekten genomförs korrekt och deltar även själv i egna mätuppdrag ute på fältet. Rollen kombinerar ledarskap och operativt arbete. Du får i denna roll möjlighet att utveckla teamet, arbetsmetoder och arbetsprocesser.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla mätteknikerteamet samt fördela arbetsuppgifter.
Driva egna mätuppdrag i form av inmätningar, utsättningar och skapa relationshandlingar.
Säkerställa korrekt dokumentation, leveranser och uppföljning till kunder.
Planera projekt tillsammans med kunder och interna team.
Bidra till utveckling av nya arbetsmetoder och teknik i mätprojekten.
För att lyckas i rollen
Vi söker en strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ ledare som trivs med både operativt arbete samt att leda medarbetare. Du har erfarenhet av bygg- och anläggningsmätning, är noggrann, serviceinriktad samt har förmågan att motivera och utveckla teamet.
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett företag med tillväxt.
Möjlighet att utveckla och växa i rollen som ledare samt i verksamheten.
En arbetsplats där din insats gör skillnad.
Ett familjärt team med bred kompetens inom bygg- och anläggningsmätning.
Kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet att påverka verksamheten.
En arbetsgivare som respekterar balans mellan arbete och privatliv.
Generösa förmåner.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av en tjänst som mätchef inom bygg- och anläggning.
Är van vid att arbeta kvalitativt med både små och stora byggbolag samt privata beställare.
Har erfarenhet av att mängda och göra relationshandlingar.
Har erfarenhet av mängdberäkning och mängdreglering enligt AMA och MER.
Är välbekant med SBG-Geo, GeoPad och Leica-instrument.
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad med en stark ledarskapsförmåga.
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Har B-körkort och erfarenhet av Officepaketet (Word/Excel).
Meriterande:
Utbildning som mätingenjör.
Erfarenhet inom 3D-scanning.
Erfarenhet av flygning med drönare.
Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Klicka på "Ansök här" för att söka tjänsten och delta i rekryteringsprocessen. Bifoga CV och gärna ett personligt brev.
Observera att vi på grund av GDPR inte kan ta emot ansökningar via e-post. Alla ansökningar hanteras konfidentiellt.
I denna rekrytering samarbetar vi med The Next One 's konsult Cecilia Arbestål.
Vid frågor, vänligen kontakta oss på: career@pevan.se
Mer om Pevan
Pevan AB har sedan 2017 erbjudit tjänster inom alla typer av mätningar så väl stora som små bygg- och anläggningsprojekt. Våra uppdragsgivare är allt från stora byggentreprenörer och kommuner till privata aktörer. I mötet med varje uppdrags unika förutsättningar använder vi modern teknisk utrustning anpassat för den aktuella situationen.
En bra relation och långsiktigt samarbete är viktigt för oss. Vi anser att kontinuerlig kommunikation är essentiellt för att löpande kunna säkerställa kvalitet, effektivitet, ekonomi och miljöhänsyn i vårt arbete. Vår personal är serviceinriktade och jobbar proaktivt samt strävar efter att lösa kundens krav korrekt, säkert och snabbt. Utifrån detta kan våra kunder alltid förvänta sig bra mätningar och tydliga redovisningar. Läs gärna mer på www.pevan.se
Sökord:
mätchef, ledare, chef, mättekniker, mätingenjör, ingenjör, bygg, anläggning, byggbolag, mätningsteknik, inmätning, utsättning, relationsunderlag, handlingar, sbg geo, geopad, leica instrument, ama, mer, drönare, scanning, 3d-scanning, stockholm, sthlm, södra sthlm, södra stockholm, rekrytering, lediga jobb, jobb i stockholm, jobb, job, karriär, career, med Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Next One AB
(org.nr 559154-1338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
The Next One Jobbnummer
9488880