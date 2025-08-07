Masttekniker
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av ledningsstödsystem i Försvarsmakten.
FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt.
Förbandet har mer än 1700 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.
Som masttekniker i Försvarsmakten och FMTIS utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Om enheten
Du kommer att tillhöra Genomförandeavdelning Linköping
GE Syd bedriver verksamhet som säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda, dygnet runt - året om. Enheten består av drygt 180 medarbetare fördelade på 7 avdelningar på 6 orter inom Södra Militärregionens (MR S) område.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll, vilket innefattar tillsyn, installationer, reparationer och kontroller av Försvarsmaktens master och torn i norra Sverige
• arbetet utförs till stor del på hög höjd
• på sikt hålla utbildningar gällande arbete på hög höjd samt verka som kontrollant för PPE (Personal Protective Equipment)
• arbetet ställer höga krav på noggrannhet, tålmodighet, struktur samt eget ansvar
• Arbetet sker såväl självständigt som i team och genomförs i huvudsak på fältet vilket innebär resor inom landet med övernattning på olika platser i södra Sverige.
Då Försvarsmakten är under stark tillväxt kan arbetsuppgifterna utvecklas över tiden. Internutbildning mot specifikt arbetsområde sker genom Försvarsmaktens försorg. I tjänsten ingår även arbetsskyldighet vid Försvarsmaktens insatser utomlands.
Kvalifikationer
• god fysisk status (läkarundersökning kommer genomföras innan anställning)
• godkänd gymnasial utbildning med inriktning mot El/Teknik/Mekanik alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig
• b-körkort
• aktuella och relevanta kunskaper i officepaketet
• erfarenhet av arbete på hög höjdDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som masttekniker bör du vara serviceinriktad, teknisk läggning, kvalitetsmedveten samt arbetar bra i grupp. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, tålmodighet, struktur samt eget ansvar. Vi lägger mycket stor vikt på dina personliga egenskaper och hur vi bedömer att du kommer att passa in i den tilltänkta arbetsgruppen.
MERITERANDE
• erfarenhet av arbete inom liknande område
• klätterutbildning
• erfarenhet av kontroller och underhåll av master och antenner
• el utbildning/Teknisk utbildning
• militära förarbevis
• BE/C/CE - körkort
• militär grundutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Vi erbjuder dig:
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Linköping.
Inom Försvarsmakten benämns befattningen teleingenjör.
Befattning: Civil.
Resor inom tjänsten förekommer frekvent
Godkänd läkarundersökning samt höghöjdsutbildning krävs för tillsvidareanställning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-28. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Upplysningar
För upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta
Anders Lewander Sektionschef Genomförande Avdelning Linköping
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta Rebecca Thörnberg
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landqvist
SEKO Matz Felix
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Johan Nestvall-Boo
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
