MasterCAM-programmerare sökes till helt ny fräs, läs mer...

2025-08-27
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Är du en CAM-programmerare som älskar teknik på riktigt? Vill du jobba dagtid och ha goda utvecklings- och förtjänstmöjligheter? Nu har du chansen att ta plats vid en sprillans ny CNC-fräs. Detta vidunder programmeras med Mastercam och Siemens samt är fullkittad med toppmodern utrustning. Du blir först på maskinen, formar rutinerna och kör bitar som väger mellan 600 kg och 2 ton. Det är häftiga bitar och ett jobb som verkligen sticker ut. Du kanske inte letar nytt - men det här är inte ett vanligt jobb.
Arbetsort Kil, strax norr om Karlstad. Vi tar emot sökande från hela landet. Flyttar du hit är Kil en vackert belägen ort vid sjön Fryken, ca 20 minuter norr om Karlstad i hjärtat av Värmland. Karlstad är centralort med allt som större orter erbjuder. Kil är villakommunen med toppenbra skolor, vård och administration. Kan det bli bättre? Arbetet är heltid tillsvidare på dagtid och lönen är god för dig som kan programmera och tar ansvar vid styckproduktion. Dina dedikerade kollegor har reserverat plats åt dig vid fikabordet. Denna tillväxt, som beror på nya order, är välkommen av alla och vi ser fram emot att få just dig som ny kollega!Arbetsuppgifter
Detta är bitar som tar lång tid att köra, så du kommer att ägna mycket av din arbetstid åt programmering. Du kommer huvudsakligen köra nya och avancerade bitar på dagtid, sen ställer du om maskinen till de mer tidskrävande operationerna som körs obemannat nattetid. Det är programmering i Mastercam och Siemens och du kommer köra i olika legeringar. Framgångsfaktorer här är att du är trygg med att hantera tunga bitar, har erfarenhet av olika uppspänningslösningar samt är en fena på att räkna ut hur olika bitar ska köras med så få uppspänningar som möjligt.Profil
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av att köra och framförallt programmera fräsar. Krav är erfarenhet av CAM-beredning, körkort, traverskort, ritningsläsning, mätteknik, svenska i tal och skrift samt svenskt medborgarskap. Vi kommer att göra bakgrundskontroller i denna rekryteringsprocess, då slutkunden kräver det. Meriterande med Mastercam och Siemens samt erfarenhet av stora detaljer och styckproduktion. Ersättning
