Massör/Massageterapeut
Idrottscentrum Halland AB / Hälsojobb / Halmstad Visa alla hälsojobb i Halmstad
2025-09-05
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Idrottscentrum Halland AB i Halmstad
OM OSS
Idrottscentrum är ett fristående träningscenter i Halmstad belägen vid Högskolan i Halmstad. Vi har ett brett erbjudande med gym, personlig träning, massage och idrottshall med ett stort gäng av härliga instruktörer och personal. Vi är ett gym för hela Halmstad och kallas oss för IC-familjen.
Vi är ett Eleiko-certifierat gym en del av KlubbSverige, nätverk med gym över hela landet. Vilket innebär hög kvalitet på styrke-, konditions- och gruppträning.
Tillsammans jobbar vi för ett gott välmående och gemensam träningsglädje.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Ditt jobb är att utföra behandlingar och boka in kunder. Arbete under kvällstid och helger förekommer. Vi förväntar oss att du hantera kundinformation med konfidentialitet.
OM DIG
Vi söker dig om är en serviceinriktad, lösningsorienterad, utåtriktad och positiv, som trivs med kundkontakt och har ett leende på läpparna Du tar stort ansvar för ditt arbete och det du levererar. Vi ser att du är ordningsam samt arbetar strukturerat och har fokus på kvalitét. Det är viktigt att du trivs i att arbeta i team.
Vi söker dig som:
Du är certifierad enligt branschrådet.
Har en god social kompetens.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: lotta@idrottscentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Massör IC". Arbetsgivare Idrottscentrum Halland AB
(org.nr 556779-0562)
Spetsvinkelgatan 23 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lotta Falk lotta@idrottscentrum.se Jobbnummer
9495637