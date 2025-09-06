Massör, extrajobb
Massör - extrajobb
Är du utbildad klassisk massör och vill jobba extra? 8-12 timmar/vecka, arbetstid eftermiddag/kväll och helg.
Utbildning krävs, erfarenhet är önskvärd men din personlighet är viktigast. Lyhörd och närvarande med kunden, självständig och positiv. I arbetet ingår klassisk massage, kassa, bokning och städ. Kanske har du kunskap/utbildningar utöver massagen som kan komma kunderna tillgodo?
För rätt person finns möjlighet till fler timmar och intern vidareutbildning.
Lön enligt överenskommelse, timanställning, antagning sker löpande.
Hund finns i lokalen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: anne-disa@outlook.com Arbetsgivare Johansson, Anne
434 37 KUNGSBACKA Arbetsplats
AnneDisa Jobbnummer
9495886