Massör, extrajobb

Johansson, Anne / Hälsojobb / Kungsbacka
2025-09-06


Massör - extrajobb
Är du utbildad klassisk massör och vill jobba extra? 8-12 timmar/vecka, arbetstid eftermiddag/kväll och helg.
Utbildning krävs, erfarenhet är önskvärd men din personlighet är viktigast. Lyhörd och närvarande med kunden, självständig och positiv. I arbetet ingår klassisk massage, kassa, bokning och städ. Kanske har du kunskap/utbildningar utöver massagen som kan komma kunderna tillgodo?
För rätt person finns möjlighet till fler timmar och intern vidareutbildning.
Lön enligt överenskommelse, timanställning, antagning sker löpande.
Hund finns i lokalen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: anne-disa@outlook.com

Arbetsgivare
Johansson, Anne
Energigatan 5a (visa karta)
434 37  KUNGSBACKA

Arbetsplats
AnneDisa

Jobbnummer
9495886

