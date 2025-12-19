Massör
2025-12-19
Hej vi söker massörer till vår salong Sawadeekha i Ljungby.
Vi söker dig som älskar ditt jobb, är välutbildad massör med kunskap om kroppen och har gått en godkänd utbildning inom massage.
Vi ser gärna att du har kunskap i Klassisk svensk massage, Thaimassage, Idrottsmassage.
Saknar du någon av dessa utbildningar så har vi egna internutbildningar hos oss.
Om oss.
Vi är ett bra gäng som består av 7 st terapeuter som är utbildade inom Massage, hudvård och fotvård.
Vi har en fin gemenskap och har roligt tillsammans. Vi arbetar med ekologiska produkter från Maria Åkerberg.
Varmt välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: info@sawadeekha.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sawadee Kha Massage AB
Gängesvägen 12 (visa karta
341 31 LJUNGBY Jobbnummer
