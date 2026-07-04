Massageterapeut vardag / helger (varierad vid behov)
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2026-07-04
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Cityterapeuterna har två kliniker vid Hötorget som erbjuder professionella massagebehandlingar. På kliniken finns även ett flertal kiropraktorer och naprapater. Vi är ett glatt och trevligt gäng som älskar vårt jobb!
Vi söker en glad och vänlig person som älskar människor och att göra ett bra jobb. Naturligtvis är du grymt bra på att massera!
Tjänsten passar dig som är massageterapeut och vill jobba deltid med detta. Tider erbjuds både vardagar och helger.
Tjänsten är anpassningsbar i tid efter överenskommelse.
Stor möjlighet till individuell kompetensutveckling finns.
Rörlig timlön eller månadslön beroende om du vill jobba fasta dagar eller varierad vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: rekrytering@cityterapeuterna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan massageterapeut". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cityterapeuterna Sverige Aktiebolag
(org.nr 556837-3798), http://www.cityterapeuterna.se
Slöjdgatan 9 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Cityterapeuterna Sverige AB Kontakt
VD
Åsa Ångell rekrytering@cityterapeuterna.se 0853332605 Jobbnummer
9992565