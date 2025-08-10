Massageterapeut och Spaterapeut sökes.
Kroppsakademin i Stockholm / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-08-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kroppsakademin i Stockholm i Stockholm Publiceringsdatum2025-08-10Om företaget
Kroppsakademin i Stockholm är en väletablerad mottagning i Vasastan med fokus på professionella djupgående massagebehandlingar, avkopplande spabehandlingar, yoga, soundhealing, mindfulness och friskvård.
Vi söker nu en certifierad massageterapeut/medicinsk massageterapeut & en diplomerad spaterapeut, som vill bidra med sin kompetens och bli en del av vårt engagerade team.
Här får du arbeta i en lugn och trivsam miljö där kvalitet, omtanke och kundens välmående står i centrum och där samarbete mellan olika terapeuter är en självklarhet!
Du arbetar självständigt med egna behandlingar och bidrar till helhetshälsa för våra kunder.
På Kroppsakademin får kunden ett varmt bemötande och vi strävar alltid efter högsta kvalitet i allt vi gör.
Du får möjlighet att använda hela din kunskap och erfarenhet och vi värdesätter lyhördhet och en vilja att ständigt utvecklas.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom massage och är certifierad massageterapeut/medicinsk massageterapeut.
Diplomerad spaterapeut.
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar men även fungerar bra i team
Är trygg i att bygga relationer, skapa förtroende hos klienter, och tycker att kunden är ditt primära fokus.
Har ett bra ordningssinne och tycker om att hålla rent och snyggt omkring dig för att alla ska trivas på kliniken.
Är engagerad, ansvarsfull och brinner för att hjälpa och motivera andra till bättre hälsa.
Har god kommunikationsförmåga och en positiv inställning.
Vi erbjuder:
Behovsanställning
Trygg grundlön
Flexibilitet i arbetstider
Tillgång till klinikens elektrisk höj och sänkbara massagebänkar
En arbetsplats där din insats värdesätts och där vi stöttar varandra i teamet
Lön och villkor:
Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där du kan fokusera på det viktigaste - att ge kunden en professionell och omtänksam behandling. Hos oss finns ingen försäljningspress, utan fokus ligger på kvalitet och kundens upplevelse. Lön enligt överenskommelse.
Ansök nu och bli en del av Kroppsakademin i Stockholm!
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: kroppsakademin@gmail.com Arbetsgivare Kroppsakademin i Stockholm
, http://www.kroppsakademin.se
Vanadisvägen 21 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Kontakt
Manuela Brito kroppsakademin@gmail.com 0739398686 Jobbnummer
9451567