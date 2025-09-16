Massagekurs

Starta Grundkurs i Massage - På två helger!

Vill du lära dig grunderna i massage på ett enkelt och effektivt sätt?
Nu har du chansen att gå vår Grundkurs i Massage under två intensiva och lärorika dagar!

Datum: 27-28 september
Plats: HälsOasen
Pris: 3 900 kr (inkl. moms) - fika ingår
Diplom ingår i priset
Efter avslutad kurs finns möjlighet till timanställning för den som är intresserad

Platser: Endast 8 deltagare - först till kvarn!

Under kursen får du:
Grundläggande tekniker för avslappningsmassage
Praktisk träning under handledning
Kunskap som du kan använda direkt - hemma eller professionellt

Anmälan:
Maila dania@halsooasen.se för att säkra din plats!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: dania@halsooasen.se

Arbetsgivare
Hälsooasen AB (org.nr 556560-2991)
Logementsvägen 1313 (visa karta)
281 35  HÄSSLEHOLM

Kontakt
Dania Yassin
dania@halsooasen.se
0707179409

Jobbnummer
9510176

