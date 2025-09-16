Massagekurs
2025-09-16
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Starta Grundkurs i Massage - På två helger!
Vill du lära dig grunderna i massage på ett enkelt och effektivt sätt?
Nu har du chansen att gå vår Grundkurs i Massage under två intensiva och lärorika dagar!
Datum: 27-28 september
Plats: HälsOasen
Pris: 3 900 kr (inkl. moms) - fika ingår
Diplom ingår i priset
Efter avslutad kurs finns möjlighet till timanställning för den som är intresserad
Platser: Endast 8 deltagare - först till kvarn!
Under kursen får du:
Grundläggande tekniker för avslappningsmassage
Praktisk träning under handledning
Kunskap som du kan använda direkt - hemma eller professionellt
Anmälan:
Maila dania@halsooasen.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: dania@halsooasen.se
Logementsvägen 13
281 35 HÄSSLEHOLM
