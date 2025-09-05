Maskintekniker till Infranord
Har du ett intresse för teknik och maskiner, och vill vara en del av ett bolag som har en viktig roll i samhället? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad och lösningsfokuserad maskintekniker till Infranord i Göteborg. Infranord är Sveriges ledande järnvägsentreprenör och är en viktig aktör inom järnvägsinfrastruktur i Göteborg. Här arbetar man med byggnation, underhåll och modernisering av järnvägar och spårvägar.
Som maskintekniker arbetar du huvudsakligen med underhåll och reparation av maskiner och fordon. Arbetet utförs till största del i verkstad, men planerad service och akuta insatser i fält kan förekomma. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp, där säkerhet, kvalitet och effektivitet alltid står i fokus.
I tjänsten ingår också att hantera tekniska avvikelser och se till att allt arbete sker enligt gällande regelverk och interna rutiner. Vi söker dig som är affärsmässig, kvalitetsmedveten och som har lätt för att samarbeta med andra.
Arbetstiderna är 07:00-15:30. Då en del arbeten sker ute på fält kan övernattningarna på hotell förekomma.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som vill arbeta med underhåll och reparation av maskiner som används ute på fält. Som maskintekniker blir du en viktig del i att säkerställa driften av bränsledrivna maskiner och arbetsredskap som används i projekt runt om i landet.
Vi söker dig som har:
• Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet
• Minst 5 års erfarenhet som mekaniker inom tunga fordon, entreprenadmaskiner eller spårgående bränsledrivna fordon
• Mycket god förståelse för hydrauliksystem
• B-körkort
För denna tjänst krävs godkänd hälsoundersökning för säkerhetstjänst, vilket genomförs innan eventuell anställning.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
