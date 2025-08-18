Maskinservicetekniker till förädlingen
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kiruna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kiruna
2025-08-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Välkommen till ett spännande arbete inom vår högteknologiska koncern, där du ansvarar för övervakning och underhåll av vår viktiga centralsmörjutrustning.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Du kommer arbeta i ett team med stor påverkan på det dagliga arbetet, med uppgifter som spänner från övervakning och underhåll av centralsmörjutrustning som är datorbaserad till schemalagda smörjrutiner och oljeprovtagningar. Du levererar planerat noggrant arbete med högt säkerhetstänk. Allt tillsammans med hjälpsamma kollegor.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen som maskinservicetekniker ser vi att du är en ansvarstagande person med god samarbetsförmåga. Du kan planera och prioriterar arbetet självständigt, hanterar både akuta och planerade uppgifter, och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har också:
- Godkänd gymnasieutbildning
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- Datavana
- B-körkort för manuell växellåda
- Kännedom om gruvan och/eller arbetsplatsen är meriterande
- Teknisk förståelse för system och processer är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
För mer information om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: produktionschef Anders Forsberg, anders.forsberg@lkab.com
alt. +46 70 628 32 92
Facklig kontakt: Anders Elenius (IF Metall) anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9463822