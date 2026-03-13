Maskinsäkerhetspecialist
NKT HV Cables AB / Skogsjobb / Karlskrona Visa alla skogsjobb i Karlskrona
2026-03-13
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NKT HV Cables AB i Karlskrona
, Växjö
, Malmö
, Alingsås
, Göteborg
eller i hela Sverige
I vår fabrik i Karlskrona designar, utvecklar och tillverkar NKT högspänningskabellösningar som möjliggör omställningen till förnybar energi. Här kommer du att ingå i en organisation baserad på mångfald i ett internationellt erkänt tekniskt centrum som leder en av de mest avancerade provhallarna för högspänning, det senaste inom kabeltillverkning och NKT Victoria - det mest hållbara kabelläggningsfartyget inom offshoreindustrin.
Sedan 1891 har NKT drivit innovation inom kraftkabelteknik och byggt infrastrukturen från de första glödlamporna till dagens megawatt producerade av förnybar energi. NKT har sitt huvudkontor i Danmark, är verksamt i över 30 länder och har 6 000 anställda globalt. NKT är noterat på Nasdaq Köpenhamn och hade en omsättning på 3,3 miljarder euro år 2024.
NKT - We connect a greener world.
Bli en del av vårt engagerade team och arbeta i en spännande produktionsmiljö i Karlskrona!
Vill du bli en del av ett globalt företag och en viktig del i den gröna omställningen? Trivs du med att utveckla tekniska lösningar i ett framdrivande team? Då har vi jobbet för dig!
I rollen som maskinsäkerhetsspecialist tillhör du en avdelning som arbetar med maskinsäkerhet, teknisk dokumentation och arbetsprocesser.
Stödja projekten inom maskinsäkerhet
Som maskinsäkerhetsspecialist har du ett tydligt fokus: att stötta eller leda arbetet kring maskindirektivet vid konstruktion, inköp och förändringar av maskiner. Du ser till att lagkrav och interna riktlinjer följs, leder riskbedömningar och säkerställer att dokumentation som EG-försäkran upprättas korrekt. Allt arbete utgår från NKT:s verksamhetspolicy, med målet att skapa säkra och hållbara lösningar. I ditt dagliga arbete som maskinsäkerhetsspecialist är du med och stöttar våra projekt så att säkerhetsaspekterna finns med redan från start.
Du är en viktig del i att se till att våra lösningar är trygga, smarta och följer gällande regelverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tolka och tydliggöra relevanta direktiv, förordningar och standarder. Se till att tekniska specifikationer går att använda i praktiken för att uppfylla grundläggande säkerhetskrav.
• Bidra med utveckling eller rådgivning kring maskinens säkerhetskoncept.
• Dela med dig av din expertis och ta fram den dokumentation som krävs för att maskinens design, funktion och konstruktion ska leva upp till kraven för CE-märkning.
• Genomföra riskbedömningar.
Strukturerad och lyhörd teammedlem
I rollen som maskinsäkerhetsspecialist är det viktigt att du är noggrann och strukturerad när du tar dig an dina arbetsuppgifter. Du har ett pragmatiskt förhållningssätt, samtidigt som du är ödmjuk i din kommunikation och samverkan med andra. Du gillar att samarbeta och kan utföra arbetsuppgifter både självständigt och i team. Din pedagogiska förmåga gör att du kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt, vilket är värdefullt i arbetet med att upprätthålla en säker och väl fungerande arbetsmiljö.
Utöver det ovanstående önskar vi att du har följande:
• Teknisk bakgrund gärna inom el, automation, mekatronik eller HSE.
• Erfarenhet av styrsystem, pneumatiska och hydrauliska system.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
Certifiering inom CMSE, CECE och CEFS är meriterande. Är du ej certifierad, då vill vi att du har ett intresse av att utvecklas inom området.
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 8 mars. Urval kommer ske löpande. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7547-44034159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290) Kontakt
Jenni Aronsson +46 708287947 Jobbnummer
9796189