Maskinsäkerhetsexpert
2025-11-06
Vi söker en maskinsäkerhetsexpert till vår kund i Karlskrona
I rollen som maskinsäkerhetsexpert tillhör du en avdelning som arbetar med maskinsäkerhet, teknisk dokumentation och arbetsprocesser.
Arbetsbeskrivning
Som maskinsäkerhetsexpert har du ett tydligt fokus: att stötta eller leda arbetet kring maskindirektivet vid konstruktion, inköp och förändringar av maskiner. Du ser till att lagkrav och interna riktlinjer följs, leder riskbedömningar och säkerställer att dokumentation som EG-försäkran upprättas korrekt. Allt arbete utgår från vår verksamhetspolicy, med målet att skapa säkra och hållbara lösningar. I ditt dagliga arbete som maskinsäkerhetsexpert är du med och stöttar våra projekt så att säkerhetsaspekterna finns med redan från start. Du är en viktig del i att se till att våra lösningar är trygga, smarta och följer gällande regelverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Tolka och tydliggöra relevanta direktiv, förordningar och standarder. Se till att tekniska specifikationer går att använda i praktiken för att uppfylla grundläggande säkerhetskrav.
• Bidra med utveckling eller rådgivning kring maskinens säkerhetskoncept.
• Dela med dig av din expertis och ta fram den dokumentation som krävs för att maskinens design, funktion och konstruktion ska leva upp till kraven för CE-märkning.
• Genomföra riskbedömningar.
Matchar du profilen?
I rollen som maskinsäkerhetsexpert är det viktigt att du är noggrann och strukturerad när du tar dig an dina arbetsuppgifter. Du har ett pragmatiskt förhållningssätt, samtidigt som du är ödmjuk i din kommunikation och samverkan med andra. Du gillar att samarbeta och kan utföra arbetsuppgifter både självständigt och i team. Din pedagogiska förmåga gör att du kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt, vilket är värdefullt i arbetet med att upprätthålla en säker och väl fungerande arbetsmiljö.
Utöver det ovanstående önskar vi att du har följande:
• Teknisk bakgrund gärna inom el, automation, mekatronik eller HSE.
• Erfarenhet av styrsystem, pneumatiska och hydrauliska system.
• Certifiering inom CMSE, CECE och CEFS är meriterande. Är du ej certifierad, då vill vi att du har ett intresse av att utvecklas inom området.
• God kunskap i Officeprogrammen.
• Svenska och engelska i tal och skrift.
Även om du inte uppfyller alla krav - presentera gärna din profil ändå. Kunskapsluckor kan fyllas och det viktigaste är din potential, motivation och intresse för att bidra till vår framtid. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär och attraktiva förmåner.
Om Zimmermans
Zimmermans är det moderna auktoriserade bemannings- och rekryteringsbolaget med kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar, som grundades 2018. Vi har vårt kontor centralt beläget i Karlskrona men tar uppdrag över hela Sverige. Vårt kontaktnät är stort och vi är speciellt stora inom industrin. Som konsult på Zimmermans får du en möjlighet att utvecklas hos både oss och våra kunder. Vi sätter stort värde på vår personal och vi gör vårt bästa för att du ska trivas hos oss. När du tar en konsultanställning på Zimmermans är det jätteviktigt för oss att du trivs när du kommer till jobbet. Därför får du en närvarande Konsultchef som kommer ha nära och tät kontakt med dig och som följer och intresserar sig för din karriär. Det finns en möjlighet att du blir aktuell för en anställning hos vår kund, något vi vill att du är öppen för. Ta en närmare titt på vår hemsida och lär känna oss närmare på: https://www.zimmermans.se/
Det här behöver du veta
Heltid, tillsvidare
Start omgående enligt överenskommelse
Karlskrona - arbete sker 100% på plats
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt då ansökningar hanteras löpande
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev. Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta Madelene på madelene@zimmermans.se
.
Tester kan förekomma i våra rekryteringsprocesser. Observera att vi pga GDPR inte tar emot ansökningar via e-post utan endast via vårt kandidatsystem.
Tidsplan
Varmt välkommen
Vi ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
