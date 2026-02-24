Maskinoperatörer till Husqvarna AB
2026-02-24
Är du tekniskt kunnig, noggrann som person och trivs med att arbeta praktiskt? Har du ett öga för detaljer och söker nya utmaningar inom industrin? Då kan rollen som maskinoperatör hos Husqvarna AB vara ditt nästa steg. Just nu söker vi kandidater för framtida uppdrag, tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som maskinoperatör på Husqvarna AB kommer du att arbeta med att övervaka och sköta driften av produktionsmaskiner. Dina arbetsuppgifter varierar men innefattar bland annat förebyggande underhåll, kontroll av maskinernas funktion samt åtgärda eventuella fel som kan uppstå.
Arbetet sker främst i 4-skift, vilket innebär rotation mellan dag-, kväll- och nattskift, samt en helg i månaden. Det kan dock förekomma 2-skift då det varierar beroende på avdelning, du behöver därför vara öppen för båda. Tjänsten som maskinoperatör är ett heltidsuppdrag som konsult med placering i Huskvarna. Uppdraget startar med sex månaders provanställning och kan övergå till en tillsvidareanställning för rätt person.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Övervakning och drift av maskiner
• Felsökning
• Påfyllning av material
• Reparation av enklare maskinfel
Om dig
Som person har du ett starkt tekniskt intresse och trivs med att arbeta praktiskt. Som kollega är du hjälpsam och bidrar till en god arbetsmiljö. Eftersom instruktioner ges digitalt på svenska, är det viktigt att du behärskar språket väl i både tal och skrift. Vi tror att du uppskattar att ta ansvar, tar gärna egna initiativ i arbetet och har lätt för att ta till dig nya kunskaper. Du är dessutom noggrann, kommunikativ, nyfiken för att lära nytt och har ett högt kvalitetstänk.
Viktigt för tjänsten är:
• Tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller likvärdigt.
• Flytande i svenska, i såväl tal som skrift.
• Önskvärt med truckkort.
• Meriterande med bakgrund inom teknik, el eller metallindustrin.
Om ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Ersättning

Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
