Maskinoperatör till Nykvarn
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Södertälje Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Södertälje
2026-01-07
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vår kund söker nu heltids operatörer till deras produktionsanläggning i Nykvarn som har ett omgående behov fram till sommaren 2025 men som kan eventuellt bli längre. Lockas du av att arbeta på ett företag som präglas av öppenhet och där det finns utvecklingsmöjligheter? Söker du ett arbete där ditt teams prestation är A och O för företagets kunder och således fortsatta framgång? Då kan det vara just dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som operatör kommer du rotera mellan olika arbetsuppgifter, så som att förse produktionsflödet med råvaror och emballage, tillverka färg i en modern automatiserad anläggning, analysera färg på vårt produktionslab, fylla ut färgen på någon av våra fyllningslinjer samt att hjälpa dina kollegor med olika former av mekanisk problemlösning.
Du kommer arbeta självständigt, men samtidigt vara en viktig nyckelspelare i ett stort team, vilket förutsätter ett gott samarbete och god kommunikation.
Arbetstiderna är förlagd i tvåskift enligt följande:
Arbetstiderna är skift: (varannan vecka)
Mån-Fre: EM 1336-2142
Mån-Fre: FM 0530-1336
Om dig
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då det behövs för daglig kommunikation i arbetet
• Har arbetslivserfarenhet från industriell tillverkning/ produktionsverksamhet
Det är meriterande om du...
• Har truckkort
• Har god datorvana samt teknisk förståelse för att kunna hantera automationssystem, ABB 800xA samt affärssystem Microsoft Dynamics Ax 2012
• Har grundläggande kunskaper i engelska då det är företagets koncernspråk och används vid exempelvis order instruktioner
Först och främst söker vi dig som har en stark motivation att arbeta och som tycker det är roligt att utvecklas. Som person är det mycket viktigt att du är noggrann och strukturerad samt är fokuserad och har en detalj medvetenhet. Du behöver klara att hålla ett kvalitetsfokus även under ett högt tempo, är flexibel i ditt arbetssätt och uppskattar att få testa nya arbetsuppgifter. Sist men inte minst är du en stark lagspelare som uppskattar goda samarbeten med kollegor och chefer.
Viktigt för tjänsten är:
• Noggrannhet
• Flexibilitet
• Ansvarstagande
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en del av vår personaluthyrning. Vi erbjuder en 6 månaders visstidsanställning på heltid hos Adecco som ambulerande konsult med start omgående 2026. Om behovet från kunden skulle bli längre än så finns det chans till förlängning av anställningen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Edvard Bergstedt som nås via Adecco 010- 173 73 00 eller edvard.bergstedt@adecco.se
. Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sökord
Maskinoperatörer, Operatör, Södertälje, Nykvarn, produktion, Adecco Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manger
Edvard Bergstedt Jobbnummer
9671865