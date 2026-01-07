Maskinoperatör till Malmö
2026-01-07
Areco Industry erbjuder bearbetningstjänster genom vårt stålservicecenter som har en komplett maskinpark med skärmaskiner för formatplåt, slittade band och hasplade rullar. Vi söker nu en Maskinoperatör till vårt toppmoderna stålservicecenter i Malmö.
Tjänsten:
Du kommer att arbeta med våra automatiserade produktionslinjer för klipp och slitt som maskinoperatör. I den rollen ingår även kvalitetsansvar, som maskinoperatör kommer du att besitta den största kunskapen om produktionslinjerna och tillverkningsprocessen vilket kräver en bred teknisk kompetens och förmågan att lära sig nya saker.
Initialt dagtid, skiftarbete kan förekomma
Du som söker:
Du har erfarenhet som maskinoperatör. Du är plikttrogen, noggrann, ansvarstagande och har en stor entusiasm för det arbetet du åtar dig att utföra. Du behärskar svenska i tal och skrift. Truck- och traverskort är krav.
Kunskaper i affärssystemet Pyramid är meriterande.
Vi erbjuder:
Du blir en del utav ett branschledande familjeägt företag med goda värdegrunder som hela tiden strävar mot att utvecklas och expandera i snabb takt. Vi arbetar i fräscha nya lokaler och har en god sammanhållning. Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor och attraktiva förmåner.
Ansökan och kontakt:
Då urvalsprocessen sker löpande rekommenderar vi dig att söka tjänsten snarast möjligt. Skicka ditt CV och ett personligt brev till roger.borg@areco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: roger.borg@areco.se
Detta är ett heltidsjobb.

Areco Profiles AB
Vinkelg 13
211 24 MALMÖ
Areco
Produktionschef
Roger Borg roger.borg@areco.se
