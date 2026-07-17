Maskinoperatör till högteknologisk produktion

WeStaff Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Stockholm
2026-07-17


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Vi på WeStaff Sweden söker nu noggranna och tekniskt intresserade maskinoperatörer till ett internationellt teknikföretag med verksamhet inom avancerad produktion. Företaget utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter och precisionskomponenter som används av kunder världen över inom flera olika branscher.
Här får du möjlighet att arbeta i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö där kvalitet, precision och innovation står i centrum. Rollen passar dig som tycker om teknik, gillar att arbeta praktiskt och vill utvecklas inom tillverkande industri.

Rollen
Som maskinoperatör blir du en viktig del av produktionen där du arbetar med tillverkning av tekniska precisionskomponenter. Du ansvarar för att köra och övervaka produktionsutrustning, göra justeringar vid behov samt säkerställa att produkterna håller hög kvalitet genom noggranna kontroller.
Arbetet sker i en strukturerad och professionell produktionsmiljö där noggrannhet, problemlösning och samarbete är viktiga delar av vardagen. Du får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor inom produktion och teknik och ges möjlighet att utveckla dina kunskaper inom avancerad tillverkning.

Arbetstid: Heltid. Inledningsvis dagtid måndag–fredag under upplärning. Därefter arbete i 2-skift: ena veckan dagtid 06.00–14.00 och följande vecka kvällstid 14.00–22.00.

Start: Omgående/enligt överenskommelse med tidigast start i Augusti

Plats: Norra Stockholm

Publiceringsdatum
2026-07-17

Arbetsuppgifter
Ställa in, köra och övervaka produktionsmaskiner

Justera maskinparametrar för att säkerställa rätt kvalitet och resultat

Kontrollera och mäta komponenter enligt givna kvalitetskrav

Följa upp och dokumentera produktionsresultat

Arbeta efter ritningar, instruktioner och produktionsunderlag

Bidra i förbättringsarbete kring processer och arbetssätt

Samarbeta med kollegor inom produktion och teknik

Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och trivs med ett strukturerat arbete där kvalitet och precision är avgörande. Du har ett öga för detaljer, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och motiveras av att skapa produkter med hög kvalitet.
Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra i ett team. Du är nyfiken, lösningsorienterad och vill fortsätta utvecklas inom teknik och produktion.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet som maskinoperatör, montör eller liknande roll inom tillverkande industri

Förmåga att läsa och förstå ritningar samt tekniska instruktioner

Erfarenhet av kvalitetskontroller, mätning eller avsyning i produktion

Ett stort intresse för teknik och produktionsprocesser

God svenska i tal och skrift

Meriterande/extra plus om du har:

Erfarenhet av CNC-styrda maskiner

Erfarenhet från precisions- eller finmekanisk produktion

Erfarenhet av arbete i tekniskt avancerad produktionsmiljö

Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet, varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare! Läs mer om oss på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085594-2105118".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
10005337

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