Maskinoperatör till Hjulsbro Steel AB
2025-11-10
Bygg morgondagens infrastruktur - Ditt arbete syns i generationer!
Hjulsbro Steel söker två maskinoperatörer till produktionen. Du kommer att vara med och bygga infrastruktur som håller i generationer. Dina spännlinor kommer att finnas i broar, tunnlar och byggnader runt om i världen.
Är du rätt person?
• Vill du arbeta i en bransch där ditt arbete bidrar till världens infrastruktur?
• Älskar du att ta initiativ och lösa problem utan att vänta på instruktioner?
• Är du noggrann, kvalitetsmedveten och driven att utvecklas?
• Kan du arbeta både självständigt och som en del av ett starkt team?
• Är du flexibel och kan arbeta i skift?
Då är det här jobbet för dig!
Om Hjulsbro Steel - framtid, teknik och hållbarhet
Sedan 1907 tillverkar Hjulsbro Steel spännlinor som bygger världens infrastruktur. Företaget är ledande leverantör av PC-strand i Norden, specialiserad, flexibel, strak och hållbar. Hjulsbro Steel kombinerar teknisk kompetens med miljöfokus i allt som görs. GreenStrand är framställd av återvunnet stål och produceras med 100% fossilfri elektricitet. Investeringen i hållbarhet görs för att det är rätt - och för att det är framtiden.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör är du central i produktionen. Du är ansvarig för att arbeta med, och utföra övervakning av produktionsmaskiner, säkra kvaliteten och se till att varje spännlina som lämnar fabriken är exakt rätt.
Du kommer att:
• Arbeta med och utföra övervakning av produktionsmaskiner enligt fastställda rutiner
• Utföra kvalitetskontroller och dokumentera resultat
• Dokumentera produktion och avvikelser
• Samarbeta med teamet för att säkerställa effektiv produktion
• Felsöka och justera maskiner vid behov
• Ansvara för maskinens skötsel och underhåll
• Arbeta dag-, kvälls- och nattskift enligt schemaProfil
För att trivas i rollen ser vi att du är:
• Driven och initiativtagande - du vill lära dig och utvecklas
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Både självständig och en lagspelare
• Flexibel och adaptiv
• Nyfiken och villig att lära dig
Det viktigaste är att du har rätt attityd, vilja att växa och passion för att skapa något som håller. Resten lär vi dig.
Krav för tjänsten
• Driven och initiativtagande
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Flexibel för dag-, kväll- och nattskift
• Grundläggande svenska språkkunskaper
Meriterande
• Erfarenhet av maskinarbete eller produktion
• Truckkort eller traverskort
• Teknisk utbildning eller maskinoperatörutbildning
Vad erbjuder Hjulsbro Steel?
En trygg anställning med riktiga förmåner. Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och månadslön med OB-tillägg. En arbetsplats där du ses och hörs. Du är inte ett nummer här. Du är en del av ett team som bryr sig om varandra.
En arbetsgivare som bygger långsiktiga relationer. Hjulsbro Steel har kunder som jobbat med företaget i decennier och medarbetare som varit där i årtionden. Företaget tror på stabilitet, utveckling och att människor växer när de får ansvar och tillit.
Möjlighet att ta på sig nya utmaningar. Du får lära dig av erfarna kollegor och utvecklas i en miljö där ansvar och tillit är grunden. Beroende på intresse och behov kan nya uppgifter och ansvar tillkomma.
Du blir en del av något större. Ditt arbete är inte bara ett jobb - det är en del av världens infrastruktur. Broar som människor åker över. Tunnlar som förbinder städer.
Byggnader som står i generationer. Det är vad du hjälper till att bygga.
Rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Hjulsbro Steel AB med Elegantia AB. Anställningen är en direktrekrytering till Hjulsbro Steel. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan ansökningsperioden är slut. Har du frågor om processen eller tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Habib Alokozai på habib@elegantia.nu
.
Observera: Vi tar inte emot personliga brev. Bifoga endast relevanta certifikat eller intyg under "Övriga filer".
Pga. GDPR tas endast ansökningar emot via länken - inte via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Elegantia
Elegantia AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag baserat i Östergötland. Företaget arbetar med kompetensbaserad, fördomsfri rekrytering och fokuserar på att bygga långsiktiga relationer mellan kandidater och arbetsgivare. Elegantia AB sätter människor i fokus och tror på inkludering och mångfald på arbetsmarknaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elegantia AB
(org.nr 559437-9876) Arbetsplats
Hjulsbro Steel Kontakt
Rekryteringsansvarig
Habib Alokozai habib@elegantia.nu Jobbnummer
9596322