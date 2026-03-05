Maskinoperatör tablettslagare
2026-03-05
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
Vill du arbeta som maskinoperatör och tablettslagare i renrumsmiljö och bidra till produktion av högkvalitativa kosttillskott och läkemedel? Hos oss får du använda din tekniska förmåga och noggrannhet i ett viktigt och hygieniskt arbete, med ansvar för hela processen från maskininställning till färdig tablett. Vi söker dig som har intresse för teknik och kvalitet, vill utvecklas i en dynamisk och certifierad miljö samt aktivt bidra till en säker, inkluderande och hållbar arbetsplats där din insats räknas oavsett bakgrund.
Arbetsuppgifter - Maskinoperatör Tablettslagning i renrum: Produktion, övervakning & kvalitetssäkring
Ställa in, övervaka och sköta tablettpressar och automationsutrustning enligt fastställda process- och hygienrutiner i renrumsmiljö.
Utföra kontinuerliga kvalitetskontroller av tabletter, dokumentera processparametrar och vidta åtgärder vid avvikelser.
Säkra att produktionen följer GMP-standard och företagets krav på spårbarhet, hygienteknik och produktkvalitet.
Genomföra provtagning och fylla i batchprotokoll enligt instruktioner.
Rengöra maskiner och utrustning noggrant före, under och efter produktion enligt gällande rengöringsrutiner.
Samarbeta med kollegor inom kvalitet, produktion och underhåll för en smidig och effektiv produktion.
Delta i förbättringsarbete för process, produktivitet, säkerhet och arbetsmiljö.
Krav och kvalifikationer - Maskinoperatör Tablettslagare, Renrum, Produktion
Erfarenhet av arbete i industriell produktion, gärna inom läkemedel, livsmedel eller renrumsmiljö.
Grundläggande teknisk förståelse och förmåga att manövrera, justera och övervaka maskiner.
Stark känsla för kvalitet, noggrannhet och hygien - du följer instruktioner och säkerställer spårbarhet.
God fysik, då arbetet innebär stående arbete och hantering av material och maskindelar. Tunga lyft kan förekomma
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, för dokumentation och teamarbete.
Meriterande certifierad livsmedels-/läkemedelsproduktion.
Personliga egenskaper - Kvalitetsmedveten, samarbetsinriktad och utvecklingsfokuserad maskinoperatör
Du är ansvarstagande, noggrann och arbetar strukturerat även i högt tempo. Du kommunicerar tydligt och löser problem både självständigt och i team. Ett öppet sinne för nya arbetsuppgifter, ordningssinne och vilja att bidra till en säker och inkluderande arbetsmiljö är egenskaper vi värdesätter. Du har positiv inställning och trivs med att ta ansvar för såväl produktkvalitet som egen hygien och säkerhet.
Anställningsvillkor och ansökan - Jobb som Maskinoperatör Tablettslagare i renrum
Tjänsten är på heltid, 2-skift med start som inhyrd. För rätt person finns mycket goda möjligheter till längre uppdrag och tillsvidareanställning. Vi erbjuder en professionell arbetsmiljö med introduktion, utbildning och utvecklingsmöjligheter inom både teknik och kvalitet. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag om du vill arbeta som maskinoperatör i en kvalitetsfokuserad och modern produktionsmiljö!
Vi ser fram emot att höra om din erfarenhet av produktion, din noggrannhet och din motivation att arbeta för säker och hållbar tillverkning i renrum - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
