Maskinoperatör sökes till Jordbro
2026-02-05
Vi söker nu en ny operatör till en av våra konverterings linjer med placering vid fabriken som ligger i Jordbro industriområde. Vi trycker och tillverkar papperspåsar i många olika storlekar för en stor variation av kunder inom detaljhandeln, livsmedel och Take Away.
Meriterande kvalifikationer:
Har du vana av industriarbete, montage, maskinoperatör?
Har du erfarenhet av maskiner som limmar, viker eller monterar produkter (tex papper, kartong, plast)?
Är du bekväm med att arbeta i skift? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: hej@swedbag.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinoperatör Swedbag". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedbag AB
(org.nr 556375-3077)
Dåntorpsvägen 17 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Kontakt
VD
Robert Berg hej@swedbag.se Jobbnummer
9724380