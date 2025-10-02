Maskinoperatör sökes i Västerås!

Uppdraget
Libera är nu på jakt efter maskinoperatörer och industriarbetare i Västerås. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att sköta och övervaka maskiner samt köra travers. Vi ser gärna att du som söker har en bakgrund inom industrin och har tidigare vana som operatör. Du har även bred erfarenhet av ritningsläsning sedan tidigare.

Vem du är
Som person är du ordningsam och gillar att arbeta metodiskt och noggrant. Du har en hög servicenivå och gillar att arbeta i grupp. Vidare ser vi att du är ansvarstagande, flexibel och öppen.
Din erfarenhet
Du har arbetat i en produktions- eller logistikverksamhet
Tidigare arbetserfarenhet av kantpress eller kantbockning
Du innehar truckkort A1-A4 och B1-B4 samt traverskort
Du har vana att arbeta efter ritningar

Arbetstider
2-skift, varannan vecka dag och kväll

Tillsättning
Omgående eller enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid

I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment.
Urval sker löpande och tillsättning sker omgående för rätt kandidat. Välkommen med din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-21
