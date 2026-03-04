Maskinoperatör | Lernia | Värnamo
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Värnamo
2026-03-04
Nu har du möjlighet att bli en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och teknisk utveckling står i centrum. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är redo att lära dig yrket från grunden, erbjuder vi en spännande roll där du får utvecklas, växa och bidra till produkter med hög precision.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Start: Omgående
Anställningsform: Visstidsanställning 6 mån - med chans till förlängning (heltid)
Arbetstider: Dagtid eller ständig eftermiddag
Placeringsort: Värnamo
Som maskinoperatör får du en viktig och central roll i produktionen. Du säkerställer att maskinerna körs effektivt och levererar produkter med hög kvalitet. I arbetet ingår att fylla på material, övervaka processen och packa färdiga detaljer som ska vidare till lagret. Du ansvarar också för enklare underhåll och ser till att maskinerna är i gott skick. Kvalitetskontroller och dokumentation är en naturlig del av din vardag, och du arbetar enligt tydliga rutiner för att produktionen ska flyta på som den ska.
I vissa arbetsmoment kan även lödning och lättare montering förekomma.
Om dig
För att trivas och lyckas i den här rollen söker vi dig som har ett positivt driv och trivs i en roll där du får ta ansvar och vara en viktig del av teamet. Du är en lagspelare som tycker om att samarbeta, men du har också förmågan att arbeta självständigt när situationen kräver det och samtidigt är noggrann i det du gör - du vill lämna ifrån dig ett arbete du kan vara stolt över.
Arbetet sker främst på dagtid eller ständig eftermiddag, men flexibilitet är uppskattat vid behov av förändringar i schemat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som bidrar med engagemang, arbetsglädje och en vilja att göra skillnad i vardagen.
Formell kompetens
Körkort B & tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska (tal, skrift och läsförståelse)
Goda kunskaper i engelska (tal, skrift och läsförståelse)
Meriterande
Utbildning / tidigare erfarenhet inom industri, tillverkning eller produktion är meriterande men inget krav
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
