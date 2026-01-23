Maskinoperatör | Lernia | Piteå
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Piteå Visa alla maskinoperatörsjobb i Piteå
2026-01-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Piteå
, Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du redo att bli en del av ett dynamiskt team där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter? Vår kund erbjuder en unik chans att utvecklas i en spännande miljö med stöd av travers och kollegor. Här står samarbete, ansvar och precision i centrum för framgång!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som maskinoperatör hos vår kund kommer du att spela en viktig roll i produktionen! Ditt jobb kommer att vara att hantera och övervaka maskinerna, se till att de är i utmärkt skick och säkerställa en smidig produktion. Du kommer att arbeta enligt fastställda tidsramar, uppfylla kvalitetskrav och säkerhet är högsta prioritet. Du kommer att vara ansvarig för att maskinerna fungerar optimalt och att produktionen löper på utan problem.
Tjänsten innebär arbete enligt 5-skiftsschema, vilket innebär varierande arbetstider under dygnets alla timmar, inklusive helger.
Om dig
Vi söker en driven och engagerad medarbetare!
Formell kompetens
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
Traverskort
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot industri, teknik eller produktion.
Truckkort
För att lyckas i denna roll är det viktigt att vara strukturerad, ta eget ansvar, följa givna instruktioner samt ha god samarbetsförmåga.
Vi välkomnar juniora profiler - tidigare erfarenhet är meriterande, oavsett inom vilket industriområde.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7105597-1805581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Hamnplan 5 (visa karta
)
941 61 PITEÅ Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9702267