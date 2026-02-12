Maskinoperatör | Heltid | Malmö
Är du en person som gärna utmanar dig själv och strävar efter att utvecklas i din yrkesroll? Har du erfarenhet som maskinoperatör och drömmer om att vara en nyckelperson i vårt färgrika team? Då har vi tjänsten för dig! Vi på Manpower söker just nu maskinoperatörer för spännande möjligheter hos en av våra kunder i Malmö. Låter det här som en tjänst för dig? Sök idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Malmö.
Ort: Arlöv
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid 06:00-14:06
Om jobbet som maskinoperatör
Kunden är välkänd internationellt och är en ledande färgfabrik med lång erfarenhet och ett starkt engagemang för kvalitet. Fabriken i Malmö är en plats där innovation och expertis möts för att skapa de bästa färgprodukterna på marknaden!
Som maskinoperatör hos Manpower ute hos vår kund i Arlöv kommer du att spela en viktig roll i den dagliga driften av produktionen. I denna tjänst arbetar du med att övervaka, justera och optimera produktionsmaskiner för att säkerställa hög kvalitet och ett jämnt produktionsflöde. Du kommer främst att ansvara för att blanda råvaror och producera färg, men även för att köra truck och flytta färgbehållare inom produktionen. Du blir en del av ett team där samarbete och ansvarstagande står i fokus, och där du bidrar till att minimera driftstopp och säkerställa att produktionen fungerar effektivt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill arbeta i en praktisk och varierande roll inom industri och produktion. För att trivas i denna tjänst är du ansvarstagande, noggrann och har en god förståelse för rutiner och säkerhetsarbete. Du uppskattar ett fysiskt arbete i produktion och har lätt för att samarbeta med andra.
Krav för tjänsten
Truckkort A1-A4 och B1-B4
B-körkort och tillgång till bil
Fullständig gymnasieexamen
Flytande svenska i tal och skrift
Det räknas som meriterande om du har erfarenhet av arbete som maskinoperatör samt truckvana.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte för länge med din ansökan!
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
