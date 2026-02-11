Maskinoperatör blästring och gradning
2026-02-11
Är du en person med tekniskt intresse och erfarenhet från industrin? Har du en vilja av att lära dig mer inom blästring och gradning? Ta chansen och bli en del av vårt härliga team.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida utmaning
BAE Systems Hägglunds står inför en händelserik framtid och söker nu en driven maskinoperatör för att förstärka vårt team inom blästring och gradning.
Du kommer att tillhöra vår avdelning för plåtberedning och i huvudsak arbeta med blästring och gradning. Även arbete med andra maskiner ingår i tjänsten.
I rollen som maskinoperatör arbetar du både självständigt och i samarbete med kollegor. Arbetet sker dagtid men det kan bli fördelat på två skift (förmiddag och eftermiddag) framåt.
Den du är
Vi söker dig som har gymnasieutbildning, tekniskt intresse och en vilja att utvecklas inom området.
Meriterande är
- Erfarenhet av blästring och gradning
- Truckkort (B3)
- Traverskort (A-F / 1-2)
- Kunskaper i engelska
- B-körkort
- Svenska i tal och skrift
Som person har du ett eget driv och kvalitetstänkande och tycker om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter men även arbeta bra i team tillsammans med andra. Ordning och reda samt hög riskmedvetenhet är också något vi värdesätter.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.

Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på:www.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.se www.hogakusten.com/sv
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag.
Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 2025-03-08 men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jarkko Majava, arbetsledare, 0660-216 305
Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-8241789. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
