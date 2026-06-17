Maskinoperatör
Boge Kompetens AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tranemo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tranemo
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boge Kompetens AB i Tranemo
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en roll där din tekniska kompetens och noggrannhet gör skillnad?
Är du en person med hög arbetsmoral och har tidigare erfarenhet inom industri?
Då kanske du är vår nästa maskinoperatör.
Som maskinoperatör arbetar du med att ställa och programmera maskiner, samt utföra kontrollmätning för att säkerställa högsta kvalitet.
Du kommer att vara en del av produktionen i en liten arbetsgrupp.
Arbetet är aktivt och varierande, men inte fysiskt tungt.Profil
Vi söker dig som är självgående och flexibel i ditt arbete.
Vi tror att du har utbildning motsvarande gymnasiets industriprogram samt tidigare erfarenhet från verkstadsarbete, cnc-maskiner och industriell tillverkning.
Du är noggrann och ser kvalitet som en naturlig del av ditt arbete.
Kompetenser inom ritningsläsning.
Är tekniskt intresserad.
Har logiskt tänkande.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Truckkort A+B är meriterande.
Du läser och talar flytande svenska då arbetsinstruktioner och säkerhetsinstruktioner sker på svenska. Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning hos Boge Kompetens med vår kund som arbetsplats.
För rätt person finns chans till fortsättning och anställning hos kund.
Uppdraget avser heltid, dagtid - 2-skift kan förekomma.
Lön enligt avtal.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om företaget
Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
(org.nr 556798-8943), http://bogekompetens.se/lediga-jobb/?
523 31 LJUNGSARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9968654