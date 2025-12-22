Maskinmontör
Junic Sverige AB / Montörsjobb / Gislaved Visa alla montörsjobb i Gislaved
2025-12-22
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junic Sverige AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Hylte
eller i hela Sverige
Maskinmontör
Vill du vara med och bygga framtidens lösningar inom hjul- och däckhantering?Wheelsystem skapar ett lättsamt, välskött och hållbart arbetssätt för våra kunder genom ergonomiska, digitaliserade och automatiserade lösningar. Med innovativa produkter och ett starkt fokus på arbetsmiljö och kundvärde hjälper vi verkstäder i Europa att optimera sina flöden och utveckla sin verksamhet.
Vår vision är tydlig - att bli världsledande inom däckförvaring och hjulhantering och samtidigt fortsätta förnya och förbättra branschen med hållbara, prisvärda och högpresterande lösningar. Wheelsystem (tidigare Svenska Lager AB) grundades 2008 och ligger i Smålandsstenar, här kombinerar vi tekniskt kunnande med innovation, kvalitet och en stark laganda. OM ROLLENSom Maskinmontör hos Wheelsystem blir du en viktig del av vår produktion i Smålandsstenar. Du arbetar både självständigt och i team med varierande och praktiska arbetsuppgifter i en miljö där förbättringar och egna initiativ uppmuntras. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Montering av våra produkter och systemlösningar
• Arbete inom mekanik, el, pneumatik samt VVS-moment
• Hantering av in- och utleveranser samt kontakt med transportörer
• Utveckling och förbättring av lager och interna arbetsflöden
Rollen ger stort utrymme att påverka hur arbetet planeras och utförs, du är med och bidrar till ett effektivt och välfungerande produktionsflöde.Placeringsort: Smålandsstenar OM DIGVi söker dig som har ett tekniskt intresse och gärna någon form av teknisk bakgrund. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar. Har du kunskaper inom el är det meriterande, men inte ett krav. Som person är du:
• Noggrann, flexibel och kreativ
• Självständig men trivs med att arbeta i team
• Positiv med ett lösningsfokuserat arbetssätt
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Kunskaper i engelska och/eller tyska är meriterande. VI ERBJUDERHos Wheelsystem blir du en del av en framtidsorienterad och innovativ arbetsplats där kvalitet, hållbarhet och arbetsmiljö står i fokus. Vi erbjuder:
• Ett varierande och självständigt arbete
• Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget
• En inkluderande företagskultur med korta beslutsvägar
• Ett team där alla är lika mycket värda och där nya idéer alltid är välkomna
Här får du vara med och skapa lösningar som gör verklig skillnad, både för våra kunder och för branschen i stort. Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Wheelsystem Sweden AB med Junic AB och du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och ditt personliga brev på www. junic.se. Vi gör löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Stina Runesson på 070-025 13 35.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
(org.nr 556783-2711) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Junic AB Kontakt
Stina Runesson 070-0251335 Jobbnummer
9660780