Maskinist Materialhanterare

Metallteknik & Containerservice Sweden AB / Växtodlarjobb / Lomma
2026-07-13


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Då söker vi en erfaren maskinist med ordningssinne, omgående tillsättning.
KRAVSTÄLLNING:
• Du har minst 1 års vana som maskinist.
• Du ska vara lösningsorienterad.
• Du ska ha god vana av att arbeta med grävmaskin, hjullastare, materialhanterare och truck.
• Du är en lagspelare och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
• Om behov finns hoppar du gärna ut från maskinen och hjälper dina kollegor.
• B-körkort & tillgång till bil.

Provanställning 6 mån

Plats: Bjärred i Skåne.

Tid: 7-16, övertid kan förekomma.

Tycker du att det är av intresse och kravställningen stämmer in på dig, skicka din ansökan till: kontor@metallteknik.nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: kontor@metallteknik.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Metallteknik & Containerservice Sweden AB (org.nr 559048-5412)
Flädie Kanik (visa karta)
237 91  BJÄRRED

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10001798

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