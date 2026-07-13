Maskinist Materialhanterare
Metallteknik & Containerservice Sweden AB / Växtodlarjobb / Lomma Visa alla växtodlarjobb i Lomma
2026-07-13
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eller i hela Sverige
Då söker vi en erfaren maskinist med ordningssinne, omgående tillsättning.
KRAVSTÄLLNING:
• Du har minst 1 års vana som maskinist.
• Du ska vara lösningsorienterad.
• Du ska ha god vana av att arbeta med grävmaskin, hjullastare, materialhanterare och truck.
• Du är en lagspelare och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
• Om behov finns hoppar du gärna ut från maskinen och hjälper dina kollegor.
• B-körkort & tillgång till bil.
Provanställning 6 mån
Plats: Bjärred i Skåne.
Tid: 7-16, övertid kan förekomma.
Tycker du att det är av intresse och kravställningen stämmer in på dig, skicka din ansökan till: kontor@metallteknik.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: kontor@metallteknik.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metallteknik & Containerservice Sweden AB
(org.nr 559048-5412)
Flädie Kanik (visa karta
)
237 91 BJÄRRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10001798