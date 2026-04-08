Maskiningenjör Till Rise Certifiering
Vill du använda din tekniska kompetens i en roll som kombinerar teknik, kundkontakt och samhällsnytta? Vi söker dig som är ingenjör inom maskinteknik, produktutveckling, produktionsteknik eller liknande.
Om oss RISE Certifiering är en av Sveriges ledande aktörer inom produkt-, ledningssystem- och personcertifiering. Vi består av cirka 100 kollegor med bred teknisk kompetens och ett tydligt uppdrag, att skapa förtroende och bidra till ett tryggt och hållbart samhälle. Som en del av RISE verkar vi i nära samarbete med industri och myndigheter, och har tillgång till hela RISE expertis.
Om rollen Som Maskiningenjör/Certifieringsingenjör inom produktcertifiering blir du en del av ett engagerat och stöttande team på 25 medarbetare med ingenjörer och administratörer i en utvecklande och prestigelös arbetsmiljö.
Som Maskiningenjör/Certifieringsingenjör arbetar du med hela certifieringsprocessen, från kunddialog och planering till teknisk granskning och slutligt certifikat. Rollen är både analytisk och kommunikativ, perfekt för dig som gillar att kombinera teknik och relationsskapande.
Rollen omfattar bland annat att:
Utvärdera och granska teknisk dokumentation
Utvärdera och granska provningsresultat
Verifiera överensstämmelse mot relevanta standarder och regelverk
Följa upp tekniska frågor tillsammans med kunder och interna specialister
Driva och planera uppdrag självständigt
Arbetet spänner över produktområden som exempelvis säkerhetsprodukter, emballage, produkter för stöld- och inbrottsskydd samt byggprodukter.
Om du vill kan rollen även inkludera arbete som kvalitetsrevisor. Då besöker du tillverkande företag som är certifierade av RISE för att granska deras produktionsprocesser och kvalitetssystem. Du planerar och genomför dina revisioner självständigt och omfattningen är enligt överenskommelse.
Uppdragen som kvalitetsrevisor sker både i Sverige och internationellt, vilket innebär resor, möten med många olika företag och en chans att upptäcka nya miljöer och kulturer. Det är en utvecklande roll för dig som vill kombinera teknisk kompetens med kundkontakter och resande.
Placeringsort: Borås eller Karlskrona
Vem är du? Du trivs i gränslandet mellan teknik, kundkontakt och problemlösning. Du är strukturerad, tar ansvar och driver dina uppdrag i mål. För att lyckas i rollen har du:
Högskoleutbildning inom exempelvis maskinteknik, produktutveckling, produktionsteknik eller liknande
Något eller några års erfarenhet från områden som konstruktion, produktutveckling, tillverkningsindustri eller provnings- och certifieringsverksamhet
Vana att arbeta i IT-stöd och affärssystem
God kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Är vi rätt för varandra? Hos oss välkomnas du till ett öppet och prestigelöst team där kompetens delas och utvecklas. Vi tror på olikheter och vet att mångfald skapar innovation. Här får du arbeta med uppdrag som gör verklig samhällsnytta och möjlighet att växa både tekniskt, personligt och professionellt.
Välkommen till RISE - hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!
Välkommen med din ansökan! Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta enhetschef Martin Tillander, 010-516 58 98 eller enhetschef Stefan Coric, 010-516 60 73. Sista ansökningsdag är 2026-04-30. Urval & intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
