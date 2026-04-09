Maskiningenjör till Meson i Laholm
2026-04-09
Vill du arbeta nära tekniken, påverka på riktigt och vara en del av ett bolag i tillväxt? Hos Meson får du en nyckelroll i utvecklingen av innovativa lösningar inom flödeskontroll för den globala marina industrin.
Här kombineras det bästa av två världar - ett mindre, familjärt bolag med korta beslutsvägar, samtidigt som du har styrkan från en större koncern i ryggen.
Din roll
Som maskiningenjör får du en central roll i Mesons teknikutveckling. Du arbetar brett - från konstruktion och analyser till att stötta produktion, sälj och kvalitet. Du driver och deltar i utvecklingsprojekt och är med och tar idéer hela vägen till färdig produkt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och delta i produktutvecklingsprojekt
Arbeta med konstruktion, flödessimulering och tekniska analyser
Utveckla nya produkter och förbättra befintliga lösningar
Ta fram teknisk dokumentation och specifikationer
Vara tekniskt stöd till säljorganisationen
Samverka med produktion och kvalitet i förbättringsarbete
Placering Laholm och du rapporterar till CTO.
Så är det att jobba på Meson
Hos Meson arbetar du i en mindre grupp - men i en global kontext. Det innebär att du har möjlighet att påverka både arbetssätt och tekniska lösningar i hela organisationen.
Tempot kan vara högt i perioder, men vi jobbar nära varandra och hjälps åt för att nå våra mål. Rollen är varierande - ena dagen kan du vara djupt inne i konstruktion, nästa dag nära produktionen.
Hos Meson lägger man stor vikt vid samarbete och arbetsglädje. Den goda stämningen märks inte minst i att många kollegor gärna umgås även utanför jobbet.
Vi söker dig som är utbildad maskiningenjör och har flera års erfarenhet av mekanisk konstruktion. Du har god förståelse för tekniska krav och trivs i en roll där du får kombinera analys, problemlösning och praktiskt arbete.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av konstruktion och gärna flödessimulering
Är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Trivs med många kontaktytor och samarbetar lätt med andra
Är självgående och har ett driv att föra arbetet framåt
Erfarenhet från marin industri eller ventil- och rörsystem är meriterande.
Varför Meson?
Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta med teknik i framkant. Vi är snabba, flexibla och öppna för nya idéer - och vi värdesätter ett pragmatiskt arbetssätt med stort eget ansvar. Läs mer om Meson via, https://www.mesongroup.com.
