Maskiningenjör
2025-12-20
Maskiningengör
Hughes Power System AB i Nättraby söker en Maskiningenjör med erfarenhet av 3D-ritningar av olika elektromekaniska produkter.
Hughes Power System, är en ledande svensk tillverkare av miljövänlig utrustning för elektrifiering av järnvägssystem- och eldistributionssystem. Vi värdesätter höga kvalitetsstandarder och innovativa tillvägagångssätt i utvecklingsprocessen.
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att vara en del av ett företag som leder inom miljövänlig utrustning för elektrifiering av masstransportsystem
En dynamisk arbetsmiljö där kreativitet och innovation uppmuntras
Utmanande projekt och möjlighet att arbeta med avancerad teknik
En dedikerad och stöttande arbetsmiljö där din röst hörs och din kompetens uppskattas
Vem vi söker
Erfarenhet av 3D-modellering av elektromekaniska produkter
Kunna Solidworks eller liknande 3D ritsystem
Du kan vara en person med lång erfarenhet eller en duktig student som precis avslutat sin utbildning
Förmåga att förstå och tolka produktkrav och standarder
Stark problemlösningsförmåga och noggrannhet i detaljarbete
Som en del av vårt team kommer du att ha möjlighet att visa upp våra produkter och förväntas kommunicera tydligt och effektivt med andra teammedlemmar för att säkerställa att våra produkter uppfyller våra kunders förväntningar och behov.
Om du tror att du har de färdigheter och den erfarenhet vi letar efter, skicka in din ansökan idag med ditt CV och ett personligt brev som beskriver din erfarenhet och varför du är den perfekta kandidaten för denna position.
Hughes Power System
Bolagets kunder finns från Nya Zealand, Afrika, Nord Amerika och till central Europa. Kunderna är järnvägsbolag och eldistributionsbolag. Vi har all tänkbar elektrotekniks utrustning, klimat simulerings utrustning, modern maskinverkstad med ett flertal CNC styrda maskiner, 5-axlig simultan fräsning, plåtverkstad med laser skärtutrustning, kantpressning och ett robotiserat laser svetssystem på gång. Vi tillverkar de flesta av detaljerna i våra produkter.www.hughespowersystem.comhttps://www.youtube.com/@hughespowersystem
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: natalia.lee@hughespowersystem.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hughes Power System AB
(org.nr 556926-5068), http://hughespowersystem.com
Handelsvägen 10 (visa karta
)
373 30 NÄTTRABY Jobbnummer
9658221