Maskinförare sökes
Jobbpunkten AB / Maskinförarjobb / Helsingborg Visa alla maskinförarjobb i Helsingborg
2026-06-22
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Jobbpunkten har fått förtroendet att genomföra denna rekrytering åt kund verksam inom mark- och anläggningsbranschen i nordvästra Skåne.
Vår kund, Mark & Anläggning Simmelsberga AB, har varit verksam sedan 2001 och utför mark- och anläggningsarbeten åt företag, kommuner och privatpersoner. Företaget arbetar bland annat med markarbeten, VA-arbeten, dränering, vägbyggen och andra entreprenaduppdrag. Med fokus på kvalitet, yrkeskunnande och kundnöjdhet har företaget byggt upp ett starkt rykte i nordvästra Skåne.
Vi söker nu två maskinförare som vill bli en del av företagets fortsatta utveckling.
Vi söker dig som har:
Utbildning inom maskinföraryrket
B-körkort
Erfarenhet av mindre grävmaskiner och hjullastare
Förarbevis för entreprenadmaskiner
För tjänsten söker vi personer som:
Är arbetsvilliga och engagerade
Tar ansvar för sina arbetsuppgifter
Är punktliga och pålitliga
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Kunden erbjuder
Heltidsanställning
Arbetstid vardagar kl. 07.00–16.00
Lön enligt kollektivavtal
Företagsbil som utgår från hemmet
Arbete i hela nordvästra Skåne
Ett varierande arbete med spännande projekt
Möjlighet att utvecklas i ett stabilt företag
Är du intresserad? Skicka ditt CV till kontakt@jobbpunkten.nu
Märk gärna ansökan med "Maskinförare"
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
De kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer att bjudas in till en rekryteringsträff på Jobbpunktens huvudkontor i Helsingborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: kontakt@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
252 19 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973600