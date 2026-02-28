Maskinförare lantbruk
Gate Lantbruk AB / Växtodlarjobb / Herrljunga
2026-02-28
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
Gate Lantbruk AB i Herrljunga
Gate Lantbruk AB söker maskinförare som ansvarar för en del av växtodlingen tillsammans med växtodlingsansvarig
Du ska ha ett genuint intresse för maskiner till en mjölkgård med växtodling för foderproduktion
Vana önskas av att hantera de maskiner som förekommer på en gård med mjölkproduktion
Bör kunna utnyttja de funktioner som GPS erbjuder
Mindre reparationer och service ingår i jobbet
Lantbruksutbildning och kunskap i hantering och skötsel av djur meriterande
Körkort/traktorkort är krav
Gärna sprutförarbevis
Ska kunna tala och förstå svenska
Du blir en del av ett team som sköter och utvecklar maskinkörningen på gården
Vi kör idag till stor del Fendt traktorer, JCB, BM och Meerlo lastmaskiner, Väderstads redskap m.m.
Gate Lantbruk AB bedriver mjölkproduktion med ca:300 mjölkkor som mjölkas av 5 st LELY-robotar, Vector utfodringssystem.
Vi har stort fokus på djurvälfärd nogranhet i alla led.
360 ha växtodling vall, spannmål, majs och en hel del naturbete.
Ev. kan vi erbjuda boende.
Finns även plats för praktikanter och feriearbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: rolandigate@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Gate Lantbruk AB
(org.nr 556731-1518)
Eriksbergs Gate 4
524 93 HERRLJUNGA
524 93 HERRLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gate Lantbruk AB Kontakt
Roland Pettersson rolandigate@gmail.com 0705643114 Jobbnummer
9769419