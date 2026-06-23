Maskinförare
Tekniska Verken i Linköping AB (Publ) / Maskinförarjobb / Linköping Visa alla maskinförarjobb i Linköping
2026-06-23
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Det som för många är avfall är för oss början på något nytt – vill du vara med och skapa morgondagens resurser?På Gärstad tar vi varje dag hand om stora mängder material som får nytt liv genom återvinning, energiutvinning och smart resurshantering. Här omvandlas restprodukter till värme, el och nya resurser som samhället behöver för att fungera – i vardagen och morgondagen. Som en del av Tekniska verken är vi med och driver omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att ta tillvara på resurser, utveckla cirkulära flöden och skapa hållbara energilösningar bidrar vi till att göra vardagen enklare för människor och samhället starkare för framtiden.
Nu söker vi flera nya kollegor till vår verksamhet på Gärstad. Vi letar efter dig som har erfarenhet av maskinkörning med fokus på hjullastare, teleskoplastare eller materialhanterare och som vill vara en del av en verksamhet där ditt arbete gör skillnad varje dag.
Det här kommer du att göraBeroende på din erfarenhet och bakgrund kan du komma att arbeta inom olika delar av verksamheten, exempelvis som hjullastarförare, teleskopförare eller materialhanterare.
Gemensamt för rollerna är att du bidrar till att våra materialflöden fungerar säkert, effektivt och hållbart. Du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att se till att rätt material hamnar på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
hantera och förflytta material med hjullastare eller teleskopmaskin
ta emot, sortera och bearbeta inkommande material med materialhanterare
lossa containrar och fordon med teleskoplastare
försörja våra processer med material och bränsle
administrera och samordna hämtningar, transporter och materialflöden
bidra till ordning, säkerhet och kvalitet i den dagliga driften
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor i en verksamhet där samarbete, ansvarstagande och säkerhet är avgörande för att lyckas.
Är du den vi söker?Vi söker dig som trivs i en praktisk roll där du får ta ansvar och vara nära verksamheten. Du gillar att få saker att fungera, ser vad som behöver göras och tar initiativ när det behövs.
För att lyckas hos oss tror vi att du är strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt och arbetar på ett sätt som skapar både ordning och säkerhet i vardagen.
Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, samtidigt som du tar ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du kommunicerar tydligt, bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår vikten av att alla delar i verksamheten fungerar tillsammans.
Erfarenhet du tar med och delar med ossVi söker dig som har erfarenhet av materialhantering och arbete med maskiner inom industri-, återvinnings-, avfalls- eller liknande verksamhet.
För någon av våra roller har du behörighet och erfarenhet av:
hjullastare
teleskoplastare
materialhanterare
grävmaskinsbehörighet
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet från återvinnings-, avfalls- eller industriverksamhet
CE-körkort
YKB
Vill du veta mer?Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Malin Grönvall, malin.gronvall@tekniskaverken.seel
ler Gruppchef Transport Linus Gunnarsson, Linus.Gunnarsson@tekniskaverken.se
. Facklig information lämnas av Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06 och frågor som rör Unionen mejlas till unionen@tekniskaverken.se
. För rekryteringsprocessen ansvarar Sara Thelander, HR-specialist, 013-20 92 89.
Välkommen med din ansökan!Vi rekryterar till flera olika funktioner. I din ansökan får du gärna beskriva vilka maskiner du har erfarenhet av och vilka behörigheter du har.Vi vill informera om att vår annons ligger ute under semesterperioden, men vi kommer att läsa ansökningarna löpande. Tack för ditt tålamod och din förståelse! Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 augusti.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Vårt ansvar är en vardag som fungerar. Att vatten, el och värme når fram, att avfall tas om hand och att stad och landsbygd hålls uppkopplade. Varje dag, året runt – även när förutsättningar förändras.
För att leverera gör vi resurser av det förbrukade och utvecklar lösningar som fungerar över tid. Bakom det arbetet finns våra 1 100 medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, ta ansvar och vara med och göra skillnad. Tillsammans bygger vi ett samhälle som håller – för vardagen och morgondagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekniska verken i Linköping AB (publ)
(org.nr 556004-9727)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska verken i Linköping AB Jobbnummer
9974945