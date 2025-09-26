Maskinförare - Uppsala
2025-09-26
Är du en nyfiken, positiv och strukturerad person som vill vara med och bidra till en mer hållbar morgondag?
Just nu söker vi en maskinförare till en väletablerad anläggning i Uppsala.
Vår kund är en familjeägd miljö- och återvinningskoncern med snart 100 års erfarenhet i branschen. Genom generationer har man utvecklat en stark position inom återvinning, handel med stål och cirkulära materialflöden. Företaget drivs idag av fjärde generationen och består av flera bolag inom olika affärsområden.
Visionen är tydlig - att bidra till ett cirkulärt samhälle där resurser tas tillvara och blir till nya råvaror. Företaget värnar om både miljön, samhället och sina medarbetare och erbjuder en arbetsplats med starka värderingar, långsiktighet och hållbarhet i fokus.Om tjänsten
Som maskinförare blir du en viktig del av verksamheten och ansvarar för att lossa, sortera och lasta material från lastbilar med hjälp av materialhanterare. Du kommer att arbeta nära kollegor och externa samarbetspartners såsom leverantörer, kunder och åkerier.
Exempel på arbetsuppgifter:
Klassa och sortera inkommande material
Kvalitetssäkra utgående material
Ställa i ordning material för utleverans
Genomföra mottagningskontroller
Vid behov stötta med andra arbetsuppgifter på anläggningen
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet av arbete med grävmaskin eller materialhanterare
Har truckkort och minst 2 års erfarenhet av truck eller hjullastare
Är van att riskbedöma arbetsmoment
Har gymnasieutbildning
Innehar B-körkort
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi tror att du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är flexibel, lösningsorienterad och bidrar med en positiv inställning i vardagen. Ett högt säkerhetstänk är en självklarhet för dig.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
Månadslön - Fast lön
