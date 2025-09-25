Maskinanalytiker
2025-09-25
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Hälsokontroller
• Gratis träning i vårt fräscha gym
• Bonus
Om avdelningen
På underhållsavdelningen arbetar cirka 70 medarbetare inom förebyggande-, mekaniskt- och elektriskt underhåll. Avdelningen har en viktig roll för att fabriken ska fungera dygnet runt och året runt. Våra medarbetare trivs bra och är i blandade åldrar och med olika erfarenheter med sig.
Din roll
• Självständigt arbete med syfte att upptäcka fel i ett tidigt skede för förebyggande insatser.
• Utföra tillståndskontroll på maskiner/utrustning med hjälp av vibrationsanalys samt oförstörande mätningar. Göra felsökningar, slitagemätningar, trenduppskattningar och komma med åtgärdsförslag.
• Utföra visst avhjälpande arbete såsom balansering, laseruppriktning o.s.v.
• Skriva rapporter baserat på mätresultat/mätprotokoll och genomföra funktionskontroll och service av all mätutrustning.
• Omvärldsbevakning med avseende på nyheter och utveckling inom området program, teknik och metoder. Hålla kontakt med leverantörer av mätinstrument för support och felsökning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Du är en engagerad och kunnig person som är nyfiken och gillar att analysera problem samt finna lösningar. Du gillar att jobba självständigt, systematiskt och är säkerhetsmedveten. Som person är du även strukturerad och kan ha fokus på flera arbetsuppgifter samtidigt. Gymnasial utbildning inom tekniskt område eller motsvarande är meriterande samt erfarenhet av arbete med förebyggande och avhjälpande underhåll inom industri. Du pratar och skriver engelska och svenska på minimum en basnivå. IT-vana inom Microsoft Office och SAP är en bra fördel. B-körkort är ett krav.
Vi värdesätter mångfald och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.Så ansöker du
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller arbetsledare Christian Stenberg. Sista ansökningsdag är den 19 oktober, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-generalist
Hanna Lenholm hanna.lenholm@heidelbergmaterials.com 073-3285433 Jobbnummer
9525678