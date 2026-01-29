Maskin- och rörtekniker
Swede Ship Marine AB / Maskinreparatörsjobb / Tjörn
2026-01-29
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swede Ship Marine AB i Tjörn
, Göteborg
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerade fartyg för sjöräddning, försvar och yrkessjöfart? På Swede Ship Marine i Djupvik på Tjörn bygger och reparerar vi marknadsledande båtar och fartyg för några av branschens mest krävande kunder. Vi söker nu en maskin- och rörtekniker som vill bidra till utvecklingen av våra fartyg på ett av Sveriges få kvarvarande nybyggnadsvarv.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som maskin- och rörtekniker arbetar du med tillverkning, installation och montage av fartygsdetaljer - både vid nybyggnation och reparation. Arbetet omfattar bland annat:
Rörläggning och maskininstallationer ombord på fartyg
Installation av värme-, vatten- och maskinsystem
Uppriktning av axelarrangemang samt montering av propulsorer
Arbete efter ritning, foto eller muntliga instruktioner
Vi erbjuder en spännande och varierande roll på ett varv med stark tradition och modern teknik. Hos Swede Ship Marine får du arbeta i en dynamisk miljö där kvalitet och utveckling står i fokus. Du omges av kollegor med bred erfarenhet och stor yrkesstolthet, och får möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter inom fartygsbyggnation och service. Vi erbjuder en trygg anställning i ett växande företag som ingår i Ö-borgen-koncernen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av maskinsystem och rördragning, gärna från fartygs- eller industrimiljö.
För att lyckas i rollen behöver du:
God teknisk förståelse och praktisk erfarenhet av montage- eller installationsarbete
Förmåga att arbeta noggrant även under tidspress och i trånga utrymmen
God samarbetsförmåga och ansvarstagande arbetssätt
Körkort B
- Kunna kommunicera på svenska samt ha grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande är även kunskaper eller utbildning inom:
Bockning och lödning av rör
VVS-installationer
Fartygsservice eller liknande tekniskt område
Rekryteringsprocessen
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Martina Lundqvist som är HR-ansvarig på 0304-679503 eller martina.lundqvist@swedeship.se
. Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du kommer få besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Vill du även bifoga ditt CV går det bra men det är inget måste. Vi ser fram emot din ansökan!
Swede Ship Marine är ett nybyggnadsvarv beläget i Djupvik på Tjörn, med anor från 1894. Vi bygger specialfartyg i aluminium för kunder som Sjöräddningen, Kustbevakningen och Marinen. Vår verksamhet omfattar hela processen - från design och konstruktion till nybyggnation, reparationer och elektrifiering.Hos oss arbetar ingenjörer och tekniker tillsammans i en miljö där tradition möter innovation. Vi är en del av Ö-borgen, en företagsgrupp som satsar på svensk skeppsbyggnad och maritima tjänster.
Vill du vara med och bygga framtidens fartyg tillsammans med oss? Välkommen till Swede Ship Marine! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swede Ship Marine AB
(org.nr 556539-6909), https://swedeship.se/en/home/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swede Ship Jobbnummer
9711932