Verksamhetskoordinator med ekonomiansvar
Next u AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du ha en varierad och central roll där ekonomi, administration, service och samordning möts i en stimulerande arbetsmiljö?
Vi söker nu en verksamhetskoordinator med ekonomiansvar till en etablerad medlemsorganisation i centrala Stockholm. Här erbjuds du en bred och självständig roll där du får vara navet i den dagliga verksamheten och bidra till att både människor och processer fungerar smidigt.
Om rollen
Som verksamhetskoordinator med ekonomiansvar ansvarar du för den löpande ekonomiadministrationen, inklusive bokföring, fakturahantering, avstämningar och uppföljning. Du arbetar nära verksamheten och bidrar med struktur, ordning och administrativt stöd i det dagliga arbetet.
Du planerar och samordnar möten, konferenser och aktiviteter samt hanterar bokningar, inbjudningar och praktiska förberedelser. Rollen innebär också att vara en naturlig kontaktperson för besökare, leverantörer och samarbetspartners.
Som en central person i verksamheten har du ett helhetsperspektiv och ansvarar för att den dagliga driften fungerar väl. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och bidrar till en välorganiserad, professionell och välkomnande miljö.
Det här är en roll för dig som trivs med variation, tycker om att ta ansvar och uppskattar en arbetsdag där både människor, service, ekonomi och administration är viktiga delar.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av löpande bokföring och ekonomiadministration
Har arbetat i ekonomisystem, exempelvis Visma eller liknande
Har goda kunskaper i Microsoft Office
Är strukturerad, noggrann och har ett gott sinne för ordning och detaljer
Är serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor
Är prestigelös, lösningsorienterad och tar gärna egna initiativ
Har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra
Trivs med att kombinera administrativa och praktiska arbetsuppgifter
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En bred och ansvarsfull roll i en trivsam och representativ miljö i centrala Stockholm. Du blir en viktig del av verksamheten och får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt samtidigt som du arbetar nära både människor och verksamhet.
Tjänsten är på heltid med ordinarie arbetstid dagtid. Marknadsmässiga villkor, friskvårdsbidrag och goda pensionsförmåner erbjuds.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9948464