Delprojektledare och Product Owner för nästa generations obemannade system
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-06-04
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara med och forma den tekniska riktningen för nästa generations obemannade system? Inom Unmanned Systems utvecklar vi autonoma system och drönarteknik.
Nu söker vi dig som vill ta ansvar för vår funktionella plattform. Rollen kombinerar Product Owner-arbete i ett agilt mjukvaruteam med delprojektledning för våra hårdvaruplattformar. Det är en bred roll som passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, produkt, projekt och utvecklingsteam.
Vi tror att du har ett starkt teknikintresse, god förmåga att skapa struktur och erfarenhet av teknisk utveckling där mjukvara och elektronik möts.
Tjänsten är placerad i våra helt nya lokaler i Solna.
Exempel på arbetsuppgifter:
Du äger, utvecklar och kommunicerar teknologiroadmapen för vår funktionella plattform.
Du prioriterar utvecklingsinsatser utifrån kundbehov, användarfeedback, tekniska möjligheter och ekonomi.
Du agerar Product Owner i ett agilt mjukvaruteam och arbetar med backlogg, prioriteringar och releaseplanering.
Du samordnar utvecklingen av våra hårdvaruplattformar och driver planering, beroenden och leveranser kopplade till embedded elektronik.
Du för dialog med produktledning, systemledning, utvecklingsteam, kunder och andra stakeholders.
Du bidrar aktivt till att förbättra våra arbetssätt inom roadmaparbete, releaseplanering, prioritering och samverkan mellan mjukvara och hårdvara.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som gillar teknik, struktur och samarbete. Du trivs med att skapa framdrift i komplex utveckling och har förmåga att växla mellan strategiska vägval, praktisk planering och dialog med utvecklingsteam.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av teknisk projektledning, delprojektledning eller Product Owner-arbete.
Har arbetat med roadmap, releaseplanering, backlogg eller prioritering i tekniska utvecklingsprojekt.
Har erfarenhet av embedded elektronik, hårdvarunära utveckling eller system där mjukvara och hårdvara samverkar.
Har ett starkt teknikintresse och vill förstå hur våra produkter och plattformar fungerar.
Är van att väga samman kundbehov, tekniska möjligheter, tidplan, ekonomi och risk.
Har lätt för att kommunicera med både tekniska team och andra stakeholders.
Vill vara med och utveckla arbetssätt, struktur och samverkan i ett område som växer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB elin.hedbom@saabgroup.com Jobbnummer
9948465